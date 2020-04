In spiaggia tra i separé con l'eco-legno della tempesta Vaia

“Vivere la spiaggia all’interno di un box in plexiglass è una proposta insostenibile sia per i turisti che per l’ambiente. La bellezza delle nostre coste risiede proprio nel contatto con la natura che può essere preservata solo attraverso un ritorno a prodotti ecosostenibili, rinnovabili e non impattanti”. Ad affermarlo è Marino De Santa, presidente di Legnolandia, il marchio friulano che dal 1830 lavora il legno per la creazione di bio-costruzioni, parchi gioco, arredi pubblici e privati.



In vista della stagione balneare post-Coronavirus, l’azienda ha progettato un innovativo posto ombrellone in grado di rispondere alla necessità di sicurezza e distanziamento sociale, senza rinunciare alla piacevolezza della vita da spiaggia, alla privacy ed alla facilità di accesso per le persone con disabilità.



Strutture modulari



Personalizzabile con scritte e colori

Passatoie a doppio senso di percorrenza

Si tratta di, realizzate con due soli materiali: il legno solidale proveniente dallee un tessuto traspirante utilizzato anche per la produzione delle comuni mascherine chirurgiche.Le dimensioni delle pareti protettive, larghe 4 e alte 1.8 metri, consentono al sole di illuminare lo spazio interno dalle 9.30 del mattino fino alle 18.L’utilizzo del TNT – anche personalizzabile con scritte e colori – rappresenta invece la. Funzionali ma anche confortevoli: questi spazi possono essere dotati di ombrelloni, lettini, tavolini e portarifiuti, tutti rigorosamente in legno solidale.L'allestimento è stato pensato anche per consentire ilevitando così gli assembramenti ai chioschi spiaggia.: passatoie a doppio senso di percorrenza consentono di raggiungere in sicurezza il proprio ombrellone, mentre passerelle mobili aggiuntive facilitano l'igresso alle persone con disabilità. “Il nostro obiettivo è riportare i lidi balneari all’utilizzo di materiali naturali, riducendo al minimo l’impiego della plastica – conclude Marino De Santa – si tratta di, che da anni gestiamo nell’ambito dell’autentica sostenibilità, della silvicoltura naturalistica e dell’economia circolare”.