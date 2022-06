In vacanza... con i soldi della Regione

Con le restrizioni legate alla pandemia da Covid, molti hanno (ri)scoperto il piacere di concedersi una vacanza immersi nei paesaggi naturalistici del Friuli Venezia Giulia. Ed è proprio sul ‘turismo interno’, che la Regione vuole puntare quest’anno, rilanciando il voucher ‘TuResta’.

L’Amministrazione ha infatti deciso di stanziare 1,2 milioni di euro per rifinanziare il progetto, in questo importante momento di ripresa, allo scopo d’incentivare il turismo locale e sostenere le imprese. Un’iniziativa che è stata possibile soprattutto grazie al grande successo riscosso lo scorso anno: dal 10 giugno 2021, ovvero il giorno di partenza dell’iniziativa, sono stati utilizzati 640mila euro, rispondendo alle domande di 8.000 residenti che ne hanno usufruito in 78 strutture ricettive aderenti.

Numeri che, secondo le prime previsioni della presidente di Federalberghi Fvg, Paola Schneider, potrebbero addirittura crescere: “A oggi sono già stati spesi più della metà dei finanziamenti, per cui molto probabilmente entro fine estate si arriverà a esaurire completamente i fondi previsti per l’iniziativa”.

Al progetto sono interessate tutte le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale dagli alberghi ai rifugi alpini ed escursionistici. “Si tratta di un piano di sviluppo economico pensato per il territorio montano e non solo, rimasto per troppo tempo bloccato dagli effetti disastrosi della pandemia. È un’opportunità che ci permetterà di scoprire, ancora di più in quanto casa nostra, le bellezze ambientali, di un territorio unico nel suo genere” conclude Schneider.

I voucher sono d’importo differenziato, da un minimo di 40 a un massimo di 320 euro, sulla base della tipologia del Comune e del numero di componenti del nucleo familiare. Possono essere fruiti esclusivamente da persone residenti nel territorio regionale.

Per attivare il pacchetto, è necessario prenotare, a partire dai sette giorni precedenti l’inizio del soggiorno, almeno due pernottamenti consecutivi in una struttura aderente all’iniziativa, nel caso sia collocata nei comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste o Udine. Nel caso degli alberghi in territorio montano, il pernottamento minimo dev’essere di tre notti. Una volta arrivato nella struttura prescelta, basterà consegnare l’apposita ‘dichiarazione del beneficiario del voucher Tu-Resta’ compilata e sottoscritta, insieme alla copia di un documento d’identità.

QUI TUTTE LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI DA COMPILARE