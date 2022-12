In Val Resia si accende il Natale

In occasione del Natale, l'Amministrazione comunale, il Parco delle Prealpi Giulie, la Pro Loco Val Resia e le associazioni della Valle invitano a partecipare al ricco programma di iniziative previste per domenica 18 dicembre.

La prima parte della giornata è interamente dedicato ai più piccoli che potranno divertirsi in una ricca caccia al tesoro nel bosco, realizzare addobbi per l'albero di Natale con materiali naturali e ascoltare divertenti racconti in attesa di incontrare Babbo Natale.

Dopo l'accensione dell'albero di Natale, alle 17, prenderà avvio la seconda parte del programma con il concerto nel Santuario di Santa Maria Assunta del coro gospel "The NuVoices Project". A seguire, alle 19, accensione della grande stella cometa e brindisi finale.

Per informazioni contattare l'ufficio IAT della Pro Loco Val Resia tel. 0433-53534 - proloco.provalresia@gmail.com