In Val Saisera aperto il sentiero Wild Track

L'Ufficio turistico di Malborghetto Valbruna comunica che il sentiero Saisera Wild Track è percorribile. Il percorso pedonale, fruibile per tutti, parte dal parcheggio della Saisera Hütte ed attraversa per 11 km la magnifica Val Saisera che, come vedete nella foto pubblicata sul profilo Facebook dell'Ufficio turistico realizzata da Claudio Costerni, è innevato a puntino.



Per maggiori informazioni 389 3179087, info@visitvalcanale.it, www.visitvalcanale.it