In viaggio, dal fai da te al tour organizzato

Se si sta per partire o si è già partiti. Se si sta preparando un viaggio o si è tornati e non è tutto andato come previsto. A seguire un compendio delle schede pratiche di Aduc, Associazione Diritti Utenti e Consumatori, per ogni tipo di viaggiatore; fai da te o organizzato tramite agenzia: in treno, in aereo, in traghetto, in automobile.



TRENO

- Treni: diritti dei passeggeri e regole: http://sosonline.aduc.it/scheda/treni+diritti+dei+passeggeri+regole_18518.php

- Aerei, traghetti, treni e autobus. Quali diritti se il passeggero rinuncia al viaggio?:

https://www.aduc.it/articolo/aerei+traghetti+treni+autobus+quali+diritti+se_23122.php



AEREO

- Viaggi aerei: diritti dei passeggeri e regole:

http://sosonline.aduc.it/scheda/voli+aerei+diritti+dei+passeggeri+regole_15533.php

- Viaggiare low cost in aereo. Attenzione ai prezzi… che lievitano facilmente. Le avvertenze di Aduc:

https://www.aduc.it/articolo/viaggiare+low+cost+aereo+attenzione+ai+prezzi+che_29810.php



TRAGHETTI

- Traghetti e navi: le regole:

http://sosonline.aduc.it/scheda/traghetti+navi+regole_14181.php

NOLEGGIO AUTO

- Noleggio auto: a cosa prestare attenzione:

http://sosonline.aduc.it/scheda/noleggio+auto+cosa+prestare+attenzione_23865.php



VIAGGIARE IN AUTOSTRADA

- Autostrade: obblighi e pedaggi: http://sosonline.aduc.it/scheda/autostrade+obblighi+pedaggio_13944.php

- Incidenti in Italia con veicoli stranieri e incidenti all’estero: http://sosonline.aduc.it/scheda/incidenti+italia+veicoli+stranieri+incidenti+all_15602.php



ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO

- Assistenza sanitaria in ambito europeo e rimborsi: una guida: http://sosonline.aduc.it/scheda/assistenza+sanitaria+ambito+europeo+rimborsi+guida_22145.php

- Spese sanitarie all'estero: cosa fare: http://sosonline.aduc.it/scheda/spese+sanitarie+all+estero+cosa+fare_5865.php

- Farsi male in vacanza all'estero: come non subire salassi economici: http://sosonline.aduc.it/scheda/farsi+male+vacanza+all+estero+come+subire+salassi_8923.php

- Le avvertenze prima di partire:

http://sosonline.aduc.it/scheda/avvertenze+prima+partire_7607.php



PACCHETTI VIAGGIO

- I pacchetti viaggio

http://sosonline.aduc.it/scheda/pacchetti+viaggio_14087.php

- L'agenzia di viaggi. Dalla parte del consumatore: serve ancora? E a cosa?

http://sosonline.aduc.it/scheda/agenzia+viaggi+dalla+parte+consumatore+serve+ancora_18064.php



ALLOGGIO (ALBERGO, AFFITTI VACANZE, ECC.)

Annullamento di una prenotazione alberghiera: http://www.aduc.it/articolo/annullamento+prenotazione+alberghiera_23151.php



ACQUISTI

Acquisti in viaggio e rimborso iva: http://sosonline.aduc.it/scheda/acquisti+viaggio+rimborso+iva_16161.php