Come stabilito dal Governo di Lubiana, da oggi entrano in vigore le nuove regole per entrare in Slovenia. Le modifiche vanno a incidere in particolare sulla mobilità di chi non è ancora vaccinati o non è guarito dal Covid.

In base alle ultime disposizioni emanate per frenare la diffusione della variante Omicron, infatti, è stata ridotta la validità dei test: quelli antigenici rapidi dovranno essere stati effettuati nelle ultime 24 ore (prima erano validi per 48 ore), mentre i tamponi molecolari non più di 48 ore prima dell'ingresso (in precedenza la durata era di 72 ore).