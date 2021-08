Inaugurano i sentieri storici sui monti Campeon e Faeit

Sabato 4 settembre, alle 9:30, presso località Roccolo, a Montenars, lungo la strada fra Sant'Elena e Flaipano, è in programma l'inaugurazione del ripristino dei sentieri storici sul monte Campeon e monte Faeit.

Consigliata la prenotazione inviando una mail a info=grandeguerra-ragogna.it@turbo-smtp.info.



Domenica 5 settembre, alle 9.30 presso Sella Carnizza, in Comune di Resia, lungo la strada che dal fondovalle Resia porta ad Uccea, è in programma un'escursione storico-culturale Sella Carnizza, un viaggio nella storia: gli stavoli tradizionali, la chiesetta di sant'Anna, le fortificazioni della prima guerra mondiale, la pista d'atterraggio e le opere del "Vallo alpino littorio", le fortificazioni della Guerra Fredda. Prenotazione obbligatoria per partecipare inviando una mail a info=grandeguerra-ragogna.it@turbo-smtp.info o via WhatsApp al 347 3059719.



Il calendario delle escursioni storiche Grande Guerra programmate fino al termine del 2021.