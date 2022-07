Incendio di Bibione, riapre il passo barca X-River

Riapre oggi via del Faro, la ciclopedonale che permette di raggiungere il Faro di Bibione lungo la sponda del fiume Tagliamento, resa non percorribile negli scorsi giorni a causa dell’incendio che ha investito l’area di pineta in cui si immette la strada.

Contestualmente alla riapertura di via del Faro riparte anche X-River, il servizio di passo barca che attraversa la foce del fiume collegando Bibione a Lignano, e viceversa, permettendo ai visitatori di trasportare anche la propria bici. Il pontile era stato distrutto dalle fiamme e, grazie all’intervento della Regione del Veneto, è stato ricostruito a tempo record, garantendo il ripristino di un servizio tra i più amati dai frequentatori dell’area, come spiega il Sindaco Flavio Maurutto: “Ringraziamo il Presidente Zaia e la Vicepresidente De Berti per il tempestivo interesse dimostrato nei confronti del nostro territorio e l’immediato intervento delle squadre di lavoro della Regione del Veneto, a cui va il plauso per aver ricostruito in tempi record il pontile di X-River, un servizio molto apprezzato dalle migliaia di turisti che quotidianamente lo utilizzano per raggiungere la nostra pineta da Lignano ed esplorare così le bellezze della natura che circonda il Faro di Punta Tagliamento”.

La riapertura di via del Faro permette anche la ripresa da lunedì 25 luglio del servizio di trasporto delle persone con disabilità motoria al Faro di Punta Tagliamento, un valore aggiunto che rende accessibile una delle zone più belle e rappresentative di Bibione, località da anni impegnata nello sviluppo del turismo inclusivo. Il servizio è attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13 con partenza dalla Delegazione Comunale di Bibione in via Maja 84.

“Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente i volontari della Protezione Civile di San Michele al Tagliamento e degli altri comuni vicini accorsi in supporto, i Vigili del Fuoco, l’Unità Organizzativa Forestale della Regione Veneto, il Comando di Polizia Locale e tutte le persone coinvolte nelle operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza della zona colpita, rese ancora più delicate per via della piena stagione turistica in cui ci troviamo. Velocità di intervento, dedizione e senso del dovere hanno reso possibile una rapida risoluzione nonostante la gravità dell’episodio che ha duramente segnato un’area dal valore inestimabile, sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista affettivo da parte degli abitanti e dei turisti”, conclude il Sindaco.

Come preannunciato nelle comunicazioni di apertura del Faro di Punta Tagliamento, anch’esso di nuovo accessibile al pubblico, il Comune di San Michele al Tagliamento resta ancora in contatto sia con il personale dell’Unità Organizzativa Forestale della Regione Veneto, per monitorare la zona colpita dall’incendio, sia con l’Arpav, per monitorare la qualità dell’aria anche alla luce degli incendi che stanno colpendo il Carso. Attualmente la situazione resta pertanto sotto controllo.