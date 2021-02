Appuntamento online alle 20.30 per quattro martedì successivi, a partire dal 16 febbraio, in diretta dalla pagina Facebook di Leggimontagna-Cortomontagna con libero accesso, per partecipare a Incontri di cultura alpina, un ciclo di incontri organizzato da ASCA/Leggimontagna-Cortomontagna e dal Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Università di Udine.

Docenti universitari ed altri esperti della montagna friulana (e non solo) proporranno alcuni approfondimenti su temi riguardanti le risorse naturali e antropiche della catena alpina orientale.



Nel primo incontro, il 16 febbraio, Federico Cazorzi, docente di Idrologia, parlerà di ghiacciai alpini, in particolare dell’Occidentale del Montasio. A seguire Mario Di Gallo, guida alpina e vicepresidente ASCA, approfondirà il tema delle attività alpinistiche invernali.





Illa serata sarà dedicata alla fragilità geologico-ambientale della montagna, illustrata da, docente di Geologia ambientale. Seguirà un’escursione virtuale nel Geoparco delle Alpi Carniche guidata da, referente del Geoparco stesso - Comunità di montagna della Carnia.La zootecnia alpina sarà il tema dell’approfondimento di, docente di Alpicoltura, in calendario il. Verrà poi proposto il documentario “” realizzato danell’ambito del progetto PassoPass.Nel quarto e ultimo incontro di, docente di Politica agraria e sviluppo rurale, parlerà di opportunità di sviluppo per i territori alpini. Una riflessione di Mario Di Gallo sulla nuova frontiera dello sci e delle escursioni invernali concluderà la serata.Alla fine di ogni appuntamento ci sarà spazio per le domande del pubblico.Gli incontri verranno registrati. Resteranno disponibili sulla pagina Facebook di Leggimontagna-Cortomontagna e saranno pubblicati nella sezione “Montagna Viva” di Play Uniud, il canale YouTube dell’Università di Udine.