Si svolgerà nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 dicembre “Innovation Young - la tua idea di business per Marina Julia”, il primo concorso di idee organizzato dal Centro Giovani Innovation Young di Monfalcone, riservato ai giovani dai 14 ai 35 anni, con l’obiettivo di valorizzare il litorale di Marina Julia, in un’ottica sostenibile. Il concorso vuole stimolare l’offerta di nuovi servizi per il tempo libero, lo sport e il divertimento per favorire l’aggregazione giovanile e la nascita di attività imprenditoriali.

La partecipazione è gratuita e c’è tempo fino a mercoledì 8 dicembre per iscriversi, tramite il sito www.innovationyoung.it sezione eventi.

L’Assessore Antonio Garritani (competenze Istruzione e Attività Educative e Strategie per la Partecipazione Giovanile del Comune di Monfalcone) ha osservato: “L’Amministazione comunale crede nei giovani e lo dimostra ancora una volta mettendo in campo questo progetto che intende dare voce alle ragazze e ai ragazzi, coinvolgendoli in una vera e propria “challenge”, per individuare i progetti che potrebbero rendere la località di Marina Julia meta di svago, di ritrovo e di incontro nel tempo libero per la gioventù locale e non solo, anche in considerazione dell’opera di riqualificazione dell’area e del litorale monfalconese, attualmente in corso".

L’obiettivo principale del progetto è, infatti, quello di incoraggiare e sostenere l’inventiva e lo spirito di iniziativa dei più giovani, nell’ottica di rivalutare il territorio nel quale vivono, dando la possibilità ai partecipanti di confrontarsi e di interagire con i loro coetanei, immaginando un litorale, Marina Julia, che risponda alle proprie esigenze.

Gabriele Bergantini (delegato giovani, progettualità e futuro del Comune di Monfalcone) ha aggiunto: “In linea con il nostro obiettivo, che è quello di creare opportunità per le nuove generazioni, Innovation Young si fa promotore del primo concorso di idee per i giovani tra i 14 e i 35 anni. La challenge in chiave di marketing territoriale si rivolge ai giovani che hanno un’idea imprenditoriale o che vogliono contribuire ad un progetto di valore per la località di Marina Julia. Due giornate full-immersion con ospiti di rilievo come Giovanni Di Giacomo, brand ambassador di ScuolaZoo, 7.500 Euro di premi per i primi 3 classificati e un percorso con esperti di Area Science Park per trasformare l’idea in una vera start up".

A questa due-giorni dedicata al confronto e all’elaborazione delle idee che diventeranno dei veri e propri progetti valutati da una commissione tecnica, i giovani potranno partecipare come soggetti singoli o come gruppi di max tre persone.

Gli ideatori dei tre progetti vincitori della challenge riceveranno dei premi in denaro offerti dall’Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia, BCC di Staranzano e Villesse e SEOS Srl e avranno la possibilità di seguire un percorso formativo presso Innovation Factory - l’incubatore certificato di Area Science Park che favorisce la creazione e lo sviluppo di start up e che consentirà l'accesso ad un programma di supporto alla creazione e allo sviluppo di idee di business, con l’obiettivo di trasformare le idee in un progetto di fattibilità testato sul mercato di riferimento.

Come ha osservato Milena Bortolotto (Responsabile del progetto per Area Science Park): “Abbiamo proposto a Innovation Young un concorso di idee per i giovani che diventa un progetto imprenditoriale concreto grazie al percorso di “accelerazione” che forniremo attraverso l’incubatore Innovation Factory. I referenti dei tre progetti selezionati potranno beneficiare di un periodo di accompagnamento. In sostanza, una consulenza dedicata per acquisire e sviluppare conoscenze e strumenti utili alla realizzazione del proprio progetto d’impresa. Oltre a ricevere una preparazione specifica, potranno usufruire dei servizi di affiancamento da parte di un tutor dedicato”.

“Il percorso di accompagnamento da parte dell’incubatore- aggiunge Maurizio Caradonna (Business Development Manager di Innovation Factory) permetterà ai vincitori del concorso di acquisire le competenze necessarie a trasformare l’idea d’impresa in una proposta concreta da presentare a potenziali investitori/imprenditori per farla diventare una start-up con la prospettiva di realizzare realmente quanto proposto”.

La sfida avrà inizio venerdì 10 dicembre alle 16.30 con la presentazione dell’iniziativa da parte di esperti, cui seguirà la prima parte dei lavori di elaborazione delle idee e lo sviluppo dei progetti fino alle 20. Ai partecipanti verrà consegnato un form da compilare con l’ausilio dei coach, da consegnare il giorno successivo. Sabato 11 dicembre dalle 9 alle 13 si svolgerà la seconda parte dei lavori di sviluppo dei progetti e produzione dell’elaborato che verrà consegnato al termine della mattinata. Nel pomeriggio i partecipanti illustreranno i progetti alla commissione tecnica ed assisteranno alla conferenza con Giovanni Di Giacomo, brand ambassador di ScuolaZoo. Alle ore 18.30 la proclamazione delle tre idee vincitrici della challenge.

“Innovation Young - la tua idea di business per Marina Julia” è un’iniziativa promossa dall’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Monfalcone in collaborazione con Area Science Park e con il contributo di BCC di Staranzano e Villesse, SEOS Srl, Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia. Le attività si svolgeranno presso il Centro Giovani Innovation Young di Monfalcone (GO). In caso di aggravamento della situazione pandemica, gli incontri si svolgeranno in modalità telematica utilizzando la piattaforma “Meet”. Per consultare il bando e per iscriversi consultare sito: www.innovationyoung.it sezione eventi.

Per informazioni scrivere a innovation_young@comune.monfalcone.go.it oppure chiamare il numero 0481494325.