Inseguendo Marcel Hirscher

Il Salisburghese è destinazione ideale anche per gli sport invernali e per chi cerca un comprensorio ampio, lontano dalla ressa e a misura di famiglia l’ideale è Dachstein West, luogo di origine di Marcel Hirscher, considerato uno dei più grandi sciatori di tutti i tempi. Qui sono presenti 160 chilometri di piste serviti da 13 cabinovie e altrettante seggiovie, più altri impianti minori. Per trascorrere una giornata dinamica è possibile seguire l’itinerario ‘Dachstein Tour’ che si sviluppa su 40 chilometri, godendo costantemente del panorama del gruppo montuoso Dachstein, celebre per cime rocciose e pareti verticali che lo fanno assomigliare alle Dolomiti.