Insieme a Fido anche d’estate

Una delle piaghe che ogni anno si manifestano d’estate è il fenomeno dell’abbandono di cani e gatti (ma non solo) alla vigilia delle vacanze. Chi possiede un animale domestico e vive come un peso non solo la necessità di portarlo con sé in viaggio, ma persino quella di trovargli una sistemazione alternativa durante la sua assenza trova la “soluzione” di sbarazzarsi dell’incomodo quattro-zampe, lasciandolo al suo destino sulla strada.

Un comportamento riprovevole, che anche la legge punisce espressamente: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro”. La stessa pena cui viene condannato chi maltratta un animale, tenendolo in condizioni incompatibili con la sua natura e foriere di gravi sofferenze.

Se proprio non si vuole viaggiare con cane o gatto al seguito, le alternative ci sono e sempre più varie. Si può scegliere una pensione dove il cane e gatto potranno stare in appositi box refrigerati in estate e riscaldati d’inverno, accuditi e nutriti dal personale. La spesa giornaliera in pensione va dai 15 ai 30 euro, a seconda del servizio offerto. Un’altra opzione è rivolgersi a un pet sitter, che potrà badare all’animale visitandolo in casa, per un costo che si aggira sui 10 euro all’ora.

Abbandonare cani e gatti è ancora più inconcepibile dal momento che negli ultimi anni sempre più strutture (appartamenti, alberghi, agriturismi e campeggi, ma anche ristoranti e villaggi turistici) accettano ospiti a quattro zampe. Persino monumenti e musei per la legge sono aperti ai cani portati al guinzaglio. Gli operatori si sono accorti che accogliere turisti con animali al seguito porta una buona fetta di businness e giustamente colgono anche questa opportunità. In molti casi gli hotel chiedono un sovrapprezzo per portare con sé il cane, ma in genere si tratta di pochi euro al giorno che non spostano di molto la spesa per l’alloggio.

La montagna è particolarmente adatta a chi vuole godersi una vacanza in compagnia del proprio cane, perché escursioni e passeggiate in mezzo alla natura sono libere, purché non si dimentichino le regole del buon senso e della buona educazione. Si è, invece, enormemente ampliata l’offerta di spiagge nelle quali si trovano specifici settori dedicati ai cani: Lignano, Grado e Bibione, ma anche Muggia, Duino e Monfalcone offrono la possibilità di affittare ombrelloni, ma anche recinti e aree attrezzate, a misura di cane. Anche i mezzi di trasporto sono più accessibili per quanto riguarda la possibilità di portare cani e gatti.

A seconda delle compagnie aeree è previsto un limite di peso per imbarcare gli animali nel trasportino in cabina o in stiva pressurizzata. In Italia gatti e cani di piccola taglia viaggiano gratis in treno, sempre all’interno di trasportini idonei, i cani di taglia più grande possono viaggiare solo su treni espressi, Intercity, e, a determinate condizioni su Regionali e nelle carrozze letto. Su navi e traghetti infine, ci sono compagnie che hanno gabbie apposite sul ponte e altre che propongono cabine ad hoc e in genere ci si può muovere e sostare insieme al proprio cane.

Insomma, a non capire che ci si può godere l’estate anche con cani e gatti in famiglia sono rimasti solo coloro che li abbandonano.