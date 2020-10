Investimenti turistici a Sappada

La giunta comunale di Sappada ha ricevuto in Municipio gli assessori regionali Pierpaolo Roberti e Sergio Emidio Bini (nella foto) per affrontare i temi di progettazione in materia di impiantistica, di futuri investimenti e di sviluppo turistico della località montana, che, da un anno è il sesto polo sciistico della Regione. In video chiamata c’era anche il presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

Oltre al progetto di sviluppo degli impianti che, nelle prossime settimane diventeranno di proprietà di PromoturismoFvg, si è parlato anche di importanti investimenti che alcuni privati intendono realizzare a Sappada. Soddisfatto dell’incontro il sindaco Manuel Piller Hoffer che ha ringraziato il governatore e gli assessori regionali, a nome anche della comunità, per il costruttivo incontro. Roberti, in una sua dichiarazione sui social ha evidenziato come la vicinanza alle comunità sia una caratteristica dell’attuale giunta regionale.