Italo lancia il collegamento Udine-Milano

Italo collegherà Udine a Milano, senza cambi intermedi. Dal 12 dicembre, infatti, in occasione del cambio orario ferroviario, la società avvierà due servizi al giorno che connetteranno la città friulana a quella lombarda. Ci sarà un treno in partenza da Udine alle 7.16, da Pordenone alle 7.49, da Conegliano alle 8.12 e da Treviso alle 8.31 che arriverà a Venezia Mestre alle 8:55 e a Milano Centrale alle 11:25. Questo treno farà fermate anche presso le stazioni di Padova, Vicenza, Verona, Desenzano e Brescia.

In direzione Udine, invece, ci sarà un Italo che partirà da Milano Centrale alle 17.35, per raggiungere Mestre alle 19:50, Treviso alle 20.26, Conegliano alle 20.44, Pordenone alle 21.04 e Udine alle 21:40. Anche in questo caso il treno farà fermate intermedie nelle stazioni di Brescia, Desenzano, Verona, Vicenza e Padova.

Debutto quindi di Udine lungo la trasversale del Nord Est (Venezia-Milano): un’importante novità questa per i friulani, che avranno la possibilità di viaggiare comodamente con Italo da e per Milano.

Un territorio che già ha dato grandi soddisfazioni alla società, quando sono stati avviati i collegamenti da e per Roma, e su cui Italo ha deciso di puntare in questa fase di ripartenza, prolungando fino a Salerno il treno in partenza alle 7.27 verso Roma e Napoli, che così arriverà a Salerno alle 15:30.

Per tornare a Udine sempre attivo il collegamento in partenza da Napoli alle 15.35 e da Roma alle 16.55, con arrivo a Udine alle 22.17.

“Una soluzione che studiavamo da tempo quella di collegare Udine a Milano. Abbiamo ricevuto sempre ottimi feedback dal territorio, fin dal nostro esordio con i collegamenti verso Roma e Napoli” commenta Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo. “Aumentare i servizi da e per Udine è una scommessa che sappiamo di poter vincere. Siamo certi che anche in questa occasione la città risponderà al meglio”.