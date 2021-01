Itinerari urbani a Trieste

Venerdì 22 gennaio 2021, alle 16, con ritrovo alla rotonda del Boschetto (rione di S. Giovanni) a Trieste si terrà il primo evento degli ITINERARI URBANI organizzato dal gruppo "Trieste Verde" Verdi Trieste.



Un breve itinerario nel rione per parlare degli spazi verdi, partendo dalla presentazione della radura di alberi di pregio siti alla rotonda del Boschetto con Robero Larosa, ampliando poi il discorso sul tema della progettazione partecipata in atto nel rione per la nuova sistemazione del sito.



Robero Barocchi accompagnerà quindi i partecipanti nel percorso per parlare di verde urbano e presentare la sua ultima pubblicazione, mentre Lino Santoro racconterà della storia e delle battaglie a tutela del verde e Tiziana Cimolino dei gruppo Verdi Trieste modererà e raccoglierà dai partecipanti domande e osservazioni.

Sarà la prima di una serie di escursioni di "itinerari urbani" che il gruppo " Trieste Verde " Verdi Trieste vuole proporre a tutti con l'obiettivo di addentrarsi in quello che è il vivere quotidiano nel proprio quartiere.



All'iniziativa partecipa il gruppo Trieste Adesso che invita la cittadinanza alla partecipazione nel rispetto dei vigenti Dpcm.