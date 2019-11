Itinerario presepi a Casarsa

Presepi realizzati a mano su tronchi o radici di vite per salvare gli antichi affreschi della Chiesa di Santa Croce a Casarsa della Delizia, detta anche Il Glisiut (in friulano casarsese), ovvero l'edificio più antico della cittadina (XV secolo) e cuore della comunità. È questa la novità organizzata per il Natale 2019 a Casarsa della Delizia, insieme alla possibilità di visitare altri tre siti presepiali collocati sul territorio.

All’interno de Il Glisiut sarà, infatti, allestita, dal 7 dicembre al 6 gennaio, la mostra "Presepi in Glisiut" con le opere dell’artista Alberio Castellarin. Per tutti i presepi in esposizione si potrà fare un'offerta e il ricavato verrà destinato al progetto “Si può dare di più” che prevede il recupero e la salvaguardia dei preziosi affreschi che arricchiscono la chiesa, realizzati da Pomponio Amalteo ma nei quali si vede la mano del noto suocero del pittore, ovvero Il Pordenone.

“Ci stiamo impegnando insieme ad altre associazioni del territorio - fa sapere Antonio Tesolin, presidente della Pro Casarsa - per poter raccongliere i fondi necessari a far rivivere gli affreschi andati distrutti dalle bombe cadute durante la Seconda guerra mondiale e per risanificare l'ambiente della Chiesa che soffre d'infiltrazioni di umidità e riqualificare l'area circostante, che come detto è la più antica del nucleo abitato di Casarsa. Ringraziamo il nostro amico Alberio - ha quindi concluso - che con grande sensibilità ha messo a disposizione i suoi bellissimi presepi realizzati a mano per questa importante causa e invitiamo la cittadinanza a fare visita alla mostra aperta durante tutto il periodo natalizio, sia per ammirare la bellezza di questi presepi sia per poter vedere con i propri occhi la bellezza degli affreschi custoditi al Glisiut che meritano di essere recuperati”.

La mostra sarà aperta il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Su appuntamento la mostra è visitabile anche in orari diversi, per prenotarsi telefonare al numero 3278404014.

Oltre a questo allestimento si potranno visitare altri tre siti presepiali le cui opere sono inserite nel Giro Presepi Fvg del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia sostenuto dalla Fondazione Friuli. La rassegna casarsese vede la collaborazione della Pro Casarsa della Delizia con la Città di Casarsa della Delizia e le associazioni il Disegno, Il Cidic, La Parrocchia di Santa Croce e Benedetta Vergine del Rosario, La Beorcja, il gruppo Alpini di Casarsa e San Giovanni, con il sostegno di Friulovest Banca, Coop Casarsa, Vini La Delizia.

Oltre alla mostra al Glisiut, sempre a Casarsa si potrà visitare il presepe itinerante della Parrocchia di Casarsa che parte dal sagrato della Chiesa Parrocchiale e coinvolge di anno in anno sempre più strade e angoli del paese. Una sorta di cammino, curato da Parrocchia e associazione Il Disegno, che culmina con la Sacra Famiglia in un messaggio di pace, gioia e speranza. I personaggi che compongono l’opera sono ricostruiti a grandezza naturale e con materiali poveri, arricchiti dalla creatività e dalla fantasia di fanciulli, bambini e genitori. Questo presepe sarà visitabile tutti i giorni dall’8 dicembre 2019 all’8 gennaio 2020. Per info: associazione culturale e di promozione sociale Il Disegno (info@ildisegno.it).

La prima tappa sangiovannese è in via Tofane 1. Quinta edizione dello spettacolare presepe in movimento realizzato dal giovane talentuoso artista locale Mirco Casotto. La Natività è inserita in un ambiente rurale del secolo scorso dove sono ricostruiti i mestieri artigianali di un tempo, accompagnati dalle scene di vita quotidiana e di lavoro nei campi e nelle stalle. Molti sono i personaggi, tutti in movimento, in armonia con le scenografie costruite e dipinte interamente a mano. Predisposto su più piani, il presepe accoglie il visitatore con effetti sonori e luminosi. Il presepe è realizzato all'esterno dell'abitazione privata e sarà visitabile dall’8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, nelle seguenti giornate: il venerdì e il sabato dalle 16 alle 20 e la domenica e i Festivi dalle 10 alle 20 (per info: Mirco Casotto 349-3761398). Si effettuano anche visite guidate su prenotazione telefonica.

Da non perdere poi, la mostra nell’antica chiesetta di Sant’Antonio Abate a Versuta risalente il XIII secolo. Al suo interno si potrà ammirare una rassegna di presepi, con opere di diversa ambientazione e fattura, realizzata da artisti e appassionati locali, tra i quali quelli scolpiti in legno da Giuliano Sessolo ed Eugenio Rosa, quelli realizzati in ferro da Gino Cristante e in terracotta da Giuseppe Nogarotto. All’aperto, sotto i gelsi, è allestito, invece, il caratteristico presepe che dona a questa antica chiesetta una particolare e preziosa atmosfera. Il presepe è composto da sagome forgiate in legno, truciolare e plastica e dalla bella capanna, illuminata all’imbrunire.

Il tutto è a cura dell’associazione La Beorcja. Il presepe esterno è visitabile tutti i giorni. Invece, la mostra collocata all’interno della Chiesetta dal 15 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020, segue i seguenti orari: il sabato e i festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Si effettuano anche visite guidate, per informazioni: Associazione La Beorcjia, signor Giuliano Sessolo (tel. 0434-869813 oppure 331-5457898). “Invitiamo tutti - ha dichiarato Tesolin - a visitare queste quattro tappe, ognuna delle quali unisce il senso religioso della Natività a quello di valorizzazione di alcuni degli angoli più caratteristici del nostro territorio comunale”.