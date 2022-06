L’altra isola d’oro dell’Alto Adriatico: Veglia (Krk)

L'odore salato del mare, la verde pineta, il suono delle onde che si mescolano con il canto dei gabbiani e le iconiche scene delle piccole barche che dondolano nel porto: ecco la cornice idilliaca nella quale sono ambientate le vacanze al Falkensteiner Hotel Park Punat, che si trova nell'incantevole isola di Veglia (in croato Krk). Sulle 1.185 isole della Croazia, solo questa è chiamata d'oro. Esattamente come viene chiamata la nostra Grado, anche se sono molte le differenze.

Il motivo è presto detto: situata al centro del Golfo del Quarnaro (Kvarner), Veglia è una delle destinazioni turistiche più popolari della Croazia grazie al suo clima mite, alla posizione geografica strategica e a diverse bellezze naturali e storiche. Il nome di “Isola d’oro” risale a molto tempo fa e si ricollega alla ricchezza del paese e del mare. L'isola di Veglia è anche chiamata l'isola delle Bandiere Blu, che sventolano con orgoglio a testimonianza del mare cristallino e delle splendide acque che lambiscono la costa. E lungo il litorale di 200 chilometri, ci sono più di 100 spiagge e stabilimenti balneari. Dalle zone più sabbiose a quelle rocciose con pontili in cemento, ognuno può trovare il luogo ideale per abbronzarsi.

Al Falkensteiner Hotel Park Punat, ci si può semplicemente abbandonare al dolce far nulla e trascorrere l’intera giornata in piscina, godersi rilassanti trattamenti alla Thalasso & Spa in mezzo alla natura o praticare sulla spiaggia yoga o meditazione. Se si è in cerca di esperienze più emozionanti in un paesaggio pittoresco, l'intera isola d'oro è l’indirizzo perfetto che permette di immergersi nella più autentica vita locale e di apprezzarne la semplicità.

Lo Sports Concierge è in grado di accontentare ogni desiderio e può organizzare esperienze su misura per andare alla scoperta del territorio e momenti più adrenalinici: da gite più ‘bucoliche’ nella natura, sia in mare sia sulla terraferma, a numerose attività sportive e giri dei centri storici; dalla vela, al nuoto dove ci sono le migliori spiagge, alle immersioni nel mar Adriatico, pesca notturna alle uscite in kayak da soli o con una guida, ai tour in bicicletta o Sup, a quelli gastronomici tra vigneti e uliveti. Sia per chi è uno sportivo più professionista sia per chi ama tenersi in forma nel tempo libero, al Falkensteiner Hotel Park Punat gli ospiti di tutte le età possono trovare un ampio ventaglio di proposte.

Qui il divertimento per tutte le famiglie è assicurato: mentre i genitori si rilassano in tutta tranquillità, i loro bambini passano il tempo al Falky Land cimentandosi in sport e attività per ogni età, vivendo avventure divertenti e vacanze indimenticabili; inoltre, da non perdere, la piscina con scivolo.