L’Ecomuseo Lis Aganis presenta il nuovo calendario di passeggiate

Un nuovo calendario di appuntamenti è pronto per essere pubblicato. L’Ecomuseo Lis Aganis di Maniago, con la preziosa collaborazione dei propri soci, è pronto per dare il via ad una nuova stagione di PASSIparole, le passeggiate alla scoperta di luoghi insoliti nel territorio ecomuseale.

“Ci sono giunte oltre 70 proposte da parte dei nostri soci – comunica la Presidente Rita Bressa – che con competenza ed entusiasmo accoglieranno i visitatori in questo nostro territorio unico e incontaminato per una esperienza fra tradizione, storia ed ambiente. Le proposte sono a passo lento per un approccio sostenibile al territorio fra emozioni e racconti di Comunità per le quali, con orgoglio, nel 2021 abbiamo ricevuto da Legambiente la Bandiera Verde”.

Le prime passeggiate saranno verso fine aprile, poi si proseguirà fino a dicembre 2022. Ogni fine settimana sono previsti itinerari sempre diversi: alla camminata vera e propria si alternerà una visita presso un museo o un luogo caro alla Comunità, oppure un’attività creativa o ancora una degustazione; i percorsi si snoderanno lungo le vie dei paesi, percorrendo facili sentieri o anche percorsi nel bosco più impegnativi: ce n’è per tutti i gusti! Ad accompagnare i partecipanti ci saranno gli esperti locali e gli operatori, che con la loro testimonianza daranno quel valore in più alla passeggiata, quella singolare accoglienza che caratterizza le uscite con l’Ecomuseo Lis Aganis.



Per partecipare alle attività è necessaria l’iscrizione: sul sito web ecomuseolisaganis.it, nella sezione PASSIparole, verranno date tutte le informazioni tecniche e attivato il servizio prenotazioni; sarà inoltre presente il calendario con tutte le passeggiate in programma.PASSIparole è un’iniziativa promossa da Regione Friuli Venezia Giulia; Promoturismo FVG, Fondazione Friuli e Friulovest Banca.