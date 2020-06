L’Ecomuseo Val Resia su Facebook

Da oggi l’Ecomuseo Val Resia è attivo sui social con una pagina Facebook. Si tratta di un canale aperto per informare delle iniziative ed eventi proposti e sensibilizzare ai temi di valorizzazione partecipata del territorio, creando nuovi spazi di condivisione e di approfondimento. L’apertura della pagina nasce dalla consapevolezza di stare vicini all’utenza ed è maturata nel periodo di lock down quando è risultato importante mantenere i contatti sociali e condividere anche le belle notizie.



La pagina facebook si affiancherà al sito internet e alle newsletter che negli ultimi anni hanno aumentato la diffusione delle informazioni relative ai progetti dell’Ecomuseo. Oltre a promuovere le varie iniziative, la pagina Facebook consentirà di raccontare la Val Resia con l’aiuto delle persone che si metteranno in contatto e condivideranno, anche partecipando attivamente, le varie proposte.