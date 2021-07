L’Optimist Gold Cup approda a Monfalcone

Tra le varie attività che il Comune di Monfalcone organizza per la stagione estiva, da quest’anno rientra anche l’Optimist Gold Cup, un evento internazionale dedicato ai giovani della vela. L’Optimist è infatti il primo stadio velico agonistico e vede coinvolti ragazzi dai 9 ai 13 anni che già frequentano campi di regata internazionali.

L’evento sarà organizzato in collaborazione tra il Comune e lo Yacht Club Hannibal e vedrà il coinvolgimento di diverse squadre e scuole veliche del territorio e non solo.

“Organizzare una manifestazione velica internazionale è un motivo di orgoglio per la nostra Città, ma anche una grande opportunità di far vedere il valore di Monfalcone fuori dai confini nazionali” ha commentato il Sindaco Anna Maria Cisint. “Poter ospitare un evento così importante e con tanti giovani ha un grande valore turistico e di visibilità per la nostra Città”.

Alla regata sono previsti circa 200 atleti, accompagnati dai loro allenatori o dalle rispettive famiglie, e la competizione si svolgerà nell’arco di tre giorni, dal 14 al 16 luglio. Le regate si svolgeranno nel Golfo di Panzano tra le 12 e le 18, inoltre nel frattempo, a terra, saranno organizzate delle attività all’aperto nel rispetto di tutte le normative Covid.

Per la manifestazione saranno coinvolti alberghi, B&B, campeggi e ristoranti del monfalconese che vedrà più o meno 250 presenze nell’arco dei tre giorni. L’Optimist Gold Cup è nata nel 2021 con l’ambizione di proseguire nei prossimi anni al fine di qualificare Monfalcone come location internazionale anche nel campo della vela giovanile oltre che della vela d’altura.