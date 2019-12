L’originale sentiero di Babbo Natale a Bassano del Grappa

Unico in Europa, un percorso incantato con elfi e folletti lungo le mura medioevali di un vero castello. Il tutto studiato a impatto 0. L’ambizioso progetto è stato realizzato a Bassano del Grappa, ideato dall’amministrazione comunale e realizzato nel centro storico da Confcommercio, avvalendosi di esperti di Land Art. Il sentiero permette di vivere un viaggio nel tempo e nella magia. Abeti portati per l’occasione creano angoli verdi, piccoli boschetti che ricordano la Lapponia, luci sapientemente posizionate, improvvise aperture tra le mura verso il paesaggio, la vista mozzafiato alla fine del percorso che spazia sulla valle del Brenta e sulle dolci colline. Non solo per bambini, perché il romanticismo è assicurato grazie a ben quattro colonne musicali che segnano le attrazioni e alle lanterne appese agli alberi. In fondo, proprio dove si apre il panorama, Babbo Natale presidia la sua casetta e accoglie grandi e piccini. E anche qui, una vera novità proposta da Confcommercio che può rappresentare una case history: una psicologa camuffata da elfetto affianca la lettura delle letterine e i colloqui con i bambini per comprendere ed eventualmente segnalare disagi sociali e familiari dei piccoli e trovare un aiuto nel caso vi sia necessità.

Questa iniziativa fa parte di un più ampio progetto del Natale a Bassano del Grappa che prevede i tradizionali mercatini, ma anche un trenino per gli spostamenti; presepi; il concerto di Cheryl Porter previsto l’8 dicembre, già voce per la Disney del “Re Leone 2”; la performance di eccellenti cori del territorio; eventi vicino al Ponte nella via Angarano; concerti diffusi tra le piazze; Piazzetta Guadagnin, trasformata in una meta per la solidarietà in cui è possibile incontrare otto associazioni di volontariato per fare donazioni e appendere la propria pallina di Natale sull’albero a disposizione dei cittadini. Ogni balocco contiene “un messaggio per…” scritto direttamente dalle persone che visitano la piazzetta nel cuore di Bassano. Così il Natale è soprattutto di contenuti, un Natale del cuore appunto. Per vivere un’atmosfera incantata non occorre perciò andare all’estero. Dove la storia incontra la tradizione, prende vita una combinazione unica e l’effetto “Wow!” è assicurato.

Il Sentiero di Babbo Natale nasce da un’idea dell’assessore alle Attività produttive e al turismo, Stefania Amodeo, realizzato in concerto con Confcommercio.

“È un esempio di marketing di destinazione e di governance dove tutte le parti concorrono a creare il risultato – spiega Amodeo -. Una città, un progetto, non possono essere costruite solo dagli amministratori. È importante lavorare insieme, ascoltare gli stakeholder, coadiuvati dai cittadini, dare spazio alle idee di tutti. Il sentiero di Babbo Natale lungo le mura ha il fine di far conoscere al pubblico un patrimonio culturale e storico: i bassanesi sono fieri di vivere in questa oasi e i turisti scoprono sempre nuove ispirazioni”.

Il Sentiero di Babbo Natale è visitabile ogni week end e si raggiunge attraverso l’arco medioevale che porta al Castello e alla Chiesa di Santa Maria in Colle, altro gioiello da visitare. Per tutti, un piccolo segreto: pare che molte persone esprimano un desiderio quando giungono alla fine del percorso, dove si trova la ‘terrazza’ verso il Brenta. Se poi si realizza, tanto meglio! Anche questa è magia.