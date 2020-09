L'abbraccio delle Pievi carniche

Un abbraccio tra i monti, protetto non solo dalla natura ma anche dal contatto spirituale di luoghi meravigliosi: le Pievi. L'ambassador di PromoturismoFvg Ariella Colavizza ci guida in un trekking di 260 chilometri, in 20 tappe, lungo il quale si ammirano 10 Pievi Carniche e due Santuari.

La cartina che ne illustra il percorso sembra quasi un abbraccio, un cerchio dentro cui aprirsi alla scoperta di se stessi e di un territorio suggestivo. Questo percorso ha talmente tante chiavi di lettura da essere davvero unico: fede, storia, arte, natura e anche tradizioni. Insomma, una guarigione dell'anima e salute del corpo. Leggi il resto del racconto di viaggio

