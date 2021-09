L'enoturismo prolunga la stagione estiva

L'incontro tra arte e vino prolunga la stagione turistica regionale: il Coordinamento del Friuli Venezia Giulia delle Città del Vino ha presentato ad Aquileia, ospite dell'amministrazione comunale e della famiglia Clementin nella sua azienda vitivinicola Brojli, due nuovi progetti enoturistici che a settembre 2021 permetteranno di esplorare ulteriormente le zone Doc e le cantine del territorio, assistendo a spettacoli culturali di qualità.

Si tratta del Festival Vini Gusti in musica - musica classica nelle cantine con concerti di suoni e sapori - e Un Calice a Teatro - spettacoli nelle cantine per sorsi di cultura e divertimento. Un totale di 8 appuntamenti dal 3 al 25 settembre, grazie alla collaborazione con le Città del Vino di Aquileia (che ospiterà entrambe le manifestazioni), Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Cividale del Friuli e Latisana per la musica; Casarsa della Delizia, Sequals e Manzano per il teatro. Ognuno dei due progetti culturali coinvolge diversi partner ed entrambi sono sostenuti da BancaTer, PromoturismoFVG e Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia.

Programmi e info per la prenotazione obbligatoria su www.fvginmusica.com per il Festival e www.cittadelvinofvg.it per il Teatro. Si parte con il primo evento di Un Calice a teatro: venerdì 3 settembre alle 20.30 la Città di Casarsa della Delizia nell'Antico Frutteto di Palazzo Burovich de Zmajevich (ingresso da via Segluzza) la commedia in friulano Altri che Fulminanz con la Compagnia “Teatri di Pais” di Madonna di Buja. In collaborazione con la Pro Loco Casarsa della Delizia saranno degustati i vini della Selezione Filari di Bolle.

"A settembre – ha dichiarato il coordinatore delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia Tiziano Venturini, assessore alle attività produttive e turismo del Comune di Buttrio - raddoppiamo le nostre proposte per regalare ai winelover e agli amanti della musica classica e del teatro delle serate emozionanti accompagnate dai vini delle cantine del territorio. Sarà un modo di prolungare un'estate già molto positiva grazie al successo di Calici di stelle, che ad agosto ha dimostrato come l'offerta vinicola di qualità, quale è quella del Friuli Venezia Giulia, unita a proposte d'intrattenimento, abbia sempre un grande richiamo sul pubblico".

“Questo lavoro di squadra – ha sottolineato nel dare il benvenuto ai presenti il sindaco di Aquileia Emanuele Zorino – delle Città del Vino regionali permette di raggiungere grandi traguardi. L'allungamento della stagione è una cosa richiesta dai turisti ed è già una realtà, a partire dalla nostra Aquileia, anche grazie a questi eventi”.

Portando il saluto dell'assessore regionale al turismo e attività produttive Sergio Emidio Bini, il consigliere regionale Mauro Di Bert ha rimacarcato “la vicinanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a questi progetti che unendo musica, teatro, cultura e socialità raggiungono grandi risultati”. Daniela Pallotta sindaco di Duino Aurisina - Devin Nabrežina, nel ricordare che il proprio evento del Festival (già quasi sold out) organizzato insieme alla Pro Loco Mitreo fa parte del progetto “Duino Aurisina Città del Sapori”, ha ufficializzato che il suo Comune concorre per il titolo di “capitale” italiana delle Città del Vino per il 2022 con una proposta che coinvolgerà anche gli altri centri vitivinicoli regionali.

Luca Occhialini presidente di BancaTer ha rimarcato il clima di fiducia che si sta tornando a respirare sia a livello economico che sociale ricordando “la vicinanza della nostra banca a questi progetti che promuovono il territorio in cui operiamo”, invitando anche i presenti a visitare la nuova ecofiliale, dedicata al mondo del vino, di Corno di Rosazzo. Presente per questa comunità il vicesindaco Maurizio D'Osualdo, che è vicecoordinatore regionale delle Città del Vino. Per BancaTer presente pure il direttore generale Sandro Paravano.

Spazio poi ai programmi dei due progetti.

Festival Vini Gusti in musica è stato presentato da Alfredo Blessano e Paola Camponovo, che ne sono gli ideatori e i direttori artistici. Ogni concerto è dedicato alla musica da camera e nelle cantine si concluderà con il brindisi dei vini da esse prodotti. Ingresso libero con posti limitati: prenotazione obbligatoria e saranno rispettate le norme sanitarie vigenti. Info e prenotazioni www.fvginmusica.com − fvginmusica@gmail.com − +39 3315214898.

Questi gli appuntamenti.

Mercoledì 8 settembre alle 20.30 il Comune di Duino Aurisina - Devin Nabrežina al Cardo Boutique & Wine Resort (del quale saranno degustati i vini alla fine) propone: Vansìsiem Lied Duo & Marco Masini (Paola Camponovo, soprano; Marco Masini, clarinetto; Alfredo Blessano, pianoforte). Con la collaborazione della Pro Loco Mitreo.

Giovedì 9 settembre alle 20.30 il Comune di Cividale del Friuli a Il Roncal Wine & Resort (del quale saranno degustati i vini alla fine) propone: Amadeus Piano Duo (Valentina Fornari e Alberto Nosè, pianoforte a quattro mani).

Sabato 11 settembre alle 20.30 il Comune di Aquileia alle Cantine Ca’ Tullio (delle quali saranno degustati i vini alla fine) propone: Dancing on Bach (Federico Toffano, violoncello; Elena Ajani, coreografa e danzatrice; Mauro Masiero, storico della musica).

Giovedì 16 settembre alle 20.30 il Comune di Latisana nell'azienda agricola Battista II (della quale saranno degustati i vini alla fine) propone: Vagues Saxophone Trio (Francesco Ronzio, Mattia Quirico, Andrea Mocci). Con la collaborazione della Pro Loco Latisana.

Un Calice a Teatro è una rassegna teatrale itinerante che nasce da un'idea di Sonia Paolone, assessore istruzione e cultura di Corno di Rosazzo, e che è organizzata insieme al Gruppo teatrale El Tendon di Corno di Rosazzo e all'Associazione Teatrale Friulana con il coordinamento di Luigino Zucco, che ne ha presentato gli eventi. Al termine degli spettacoli ci sarà un brindisi con i vini delle aziende locali aderenti. Ingresso libero con posti limitati: prenotazione obbligatoria e saranno rispettate le norme sanitarie vigenti. Info e prenotazioni www.cittadelvinofvg.it.

Questi gli appuntamenti.

Venerdì 3 settembre alle 20.30 la Città di Casarsa della Delizia nell'Antico Frutteto di Palazzo Burovich de Zmajevich (ingresso da via Segluzza) propone: Altri che Fulminanz con la Compagnia “Teatri di Pais” di Madonna di Buja. In collaborazione con la Pro Loco Casarsa della Delizia saranno degustati i vini della Selezione Filari di Bolle.

Domenica 12 settembre alle 20.30 il Comune di Sequals nella Corte di Palazzo Fabiani propone: Il Miedi par Fuarze con la Compagnia “El Tendon” di Corno di Rosazzo. Saranno degustati i vini delle aziende vitivinicole Tenuta Fernanda Cappello, Albino Armani e La Ghiaia.

Sabato 18 settembre alle 20.30 il Comune di Manzano nella Corte interna della sede Municipale propone: Vino Vin? con la Compagnia “Trigeminus” di Manzano. Saranno degustati i vini dell'azienda vitivinicola Ronchi di Manzano.

Sabato 25 settembre alle 20.30 il Comune di Aquileia all'azienda Vini Brojli propone: Il Miedi par Fuarze con la Compagnia “El Tendon” di Corno di Rosazzo. Saranno degustati i vini dell'azienda vitivinicola Vini Brojli.