L'estate in Fvg, dal mare alla montagna

Forest terapy, escursioni in e-bike, gite in carrozza, uscite in canoa in laguna, crociere nelle lagune di Grado e Marano, safari archeologici visite guidate tra arte e cultura e concerti in mezzo alle vigne. Per chi trascorrerà i prossimi giorni in Friuli Venezia Giulia le proposte sono moltissime, grazie al calendario di appuntamenti organizzato da PromoTurismoFVG in collaborazione con le reti e i consorzi del territorio, tra le onde dell’Adriatico e le Dolomiti e le Alpi Giulie.

Sulle cime del Friuli Venezia Giulia

Tra le centinaia di proposte che offrono le cime del Friuli Venezia Giulia, tutte consultabili sul sito, per i prossimi giorni le attività che abbracciano l’intero arco alpino spaziano dalla meditazione in natura, alle escursioni in e-bike e alle camminate guidate, fino alla forest terapy.

Sabato 30 luglio è in programma con partenza alle 9.00 un trekking per esperti a Sutrio lungo la Forra Las Calas (info Visit Zoncolan, 0433.778921), mentre lo stesso giorno a Piancavallo le e-bike saranno le protagoniste dell’uscita “E-Bike: guida in sicurezza” (ritrovo ore 10, per informazioni info@reteturismofriuli.it tel: 37901756452).

Domenica 31 luglio a Sauris alle 18.00 ci sarà la “Meditazione sonora – Attività con i bagni di gong” (per info Ufficio Turistico Sauris 0433.86076, info@sauris.org), mentre lunedì 1 agosto a Forni di Sopra spazio ai bambini con un’escursione in mountain bike pensata per loro (contatti Infopoint Forni di Sopra 0433 886767 – info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it).

Martedì 2 agosto a Sappada di potrà provare la Forest Terapy per un bagno di natura (per info e prenotazioni Infopoint PromoTurismoFVG Sappada 0435 469131 info.sappada@promoturismo.fvg.it) oppure partecipare a una passeggiata adatta a tutti a Cima Corso con partenza da Ampezzo (contatti Italy Trip Idea, info@italytripidea.com, +39 3920731277).

Anche a Piancavallo sono partite le attività di animazione per famiglie, per appassionati di bike o escursionismo: domenica 31 è prevista l’attività “Impronte Narrate”, una facile escursione con letture in collaborazione con la libreria Quo Vadis di Pordenone, il 5 agosto è in programma un laboratorio a caccia di fossili per ragazzi, mentre il 6 pomeriggio ci sarà un’escursione artistica con gli acquarelli. Il 7 agosto, infine, si potrà partecipare a un’uscita fino alla foresta del Cansiglio in e-bike (per tutto prenotazioni e info +39 379 1756452).

Sea&Taste, si parte dal mare per scoprire sapori e cultura

Esperienze gourmet in barca, visite e degustazioni in cantina, aperitivi al tramonto con lo sfondo della magica laguna. Sea & Taste presenta anche per l’estate 2022 un ricco calendario di attività in partenza da Lignano Sabbiadoro e da Grado.

Domani 29 luglio si potrà andare alla scoperta di Grado e Aquileia tra arte, storia e spiritualità; domenica 31 luglio è in programma invece la crociera ad Aquileia con partenza da Grado attraverserà la laguna per un viaggio nel tempo guidati dai sapori della tradizione con esclusiva visita notturna alla località simbolo della storia romana della regione, mentre martedì 2 agosto per chi è a Lignano Sabbiadoro c’è il walking tour guidato attraverso le forme d’arte che hanno reso unica e famosa la località di Pineta o la visita culturale a Marano Lagunare tra le calli e le piazzette di un piccolo e magico centro storico rimasto intatto.

Sempre il 2 agosto da non perdere l’escursione in canoa con partenza dalla Bilancia di Bepi fino al villaggio dei casoni.

Tutte le informazioni alla pagina dedicata.

Enogastronomia: fil rouge sul territorio tra musica e natura

Nature bathing tra i vigneti, pic-nic, esperienze da vivere in famiglia o con gli amici. Fil rouge di tutti questi eventi che accompagneranno la bella stagione nei frutteti del Friuli Venezia Giulia è l’enogastronomia, con la Strada del Vino e dei Sapori. PromoTurismoFvg, in collaborazione con il territorio e gli aderenti alla Strada, ha messo a punto un ricco palinsesto di animazioni per offrire l’opportunità di conoscere la regione attraverso le sue eccellenze e tipicità.

Domani, 29 agosto, è in programma l’esperienza di Nature Bathing nella cantina Obiz a Cervignano del Friuli: una rigenerante camminata a piedi nudi tra le vigne a scoprire i segreti delle viti assieme al vignaiolo a cui seguirà una degustazione dei vini della cantina in abbinamento a prodotti del territorio come momento per avvicinarsi alla cultura vitivinicola del territorio.

Il 5 agosto da non perdere l’appuntamento Art&Taste da Ca’ Bolani che abbina la musica a un buon calice di vino: si esibiranno “ll Mercatovecchio”, un collettivo di otto musicisti friulani che mescola indie-rock, blues, folk e musica leggera nella produzione di brani originali in italiano.

Per l’estate vengono riproposti anche Pic&Taste, il pic-nic organizzato dalle diverse cantine e dalle aziende della regione che offrono l’opportunità di assaggiare i vini, birre artigianali e i prodotti tipici in un contesto completamente naturale (qui tutte le date, anche per questo week-end).

Cultura: visite guidate in tutta la regione

Non mancano tour guidati alla scoperta del patrimonio culturale della regione. Sabato 30 luglio c’è l’imbarazzo della scelta: si può decidere tra la visita delle bellezze di Trieste, la scoperta della storia di Gorizia, la visita sulle tracce di Joyce, la scoperta dell’arte medievale e dei mosaici di Spilimbergo, un trekking urbano tra le rogge di Udine, la magnificenza di Aquileia o ammirare il tramonto dai bastioni di Palmanova.

Domenica 31 luglio invece si può prendere parte alla visita guidata della Udine che non ti aspetti, a quella sulle orme di Carlo Michelstaedter a Gorizia, alla scoperta della Domus Tito Macro, a una camminata per Cividale del Friuli, oppure nel Pordenonese scoprire Sacile o percorrere le tracce di Pasolini a Casarsa.

Per i più piccoli il 31 luglio c’è anche il Safari Archeologico.