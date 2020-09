L'estate sta finendo, stagione extra-small per le spiagge nostrane

“Guardandoci indietro, a giugno avrei fatto firma per avere una stagione balneare come quella che poi abbiamo avuto”. È un’analisi in fondo ottimista quella di Giorgio Ardito, presidente della Società Pineta Spa che analizza le settimane appena trascorse dal punto di vista turistico.

“Fino a giugno ci chiedevamo se avremmo avuto turisti e se gli alberghi avrebbero aperto oppure no. Oggi, invece, anche se il bilancio della stagione non può dirsi positivo, abbiamo assistito a un importante afflusso di persone nel mese di agosto e gli alberghi che sono rimasti chiusi si contano sulle dita di una mano. Abbiamo riscoperto il turismo made in Italy, perché la fetta di stranieri si è giocoforza ridotta. Ci sono mancati soprattutto i turisti tedeschi e austriaci dei ponti primaverili”.

“Non bastano due settimane a salvare un’intera stagione balneare, nonostante i buoni risultati di agosto - commenta invece il sindaco di San Michele al Tagliamento Pasqualino Codognotto a proposito della stagione a Bibione -. Purtroppo non ci siamo nemmeno avvicinati ai dati degli scorsi anni. Tracciando un bilancio provvisorio dell’andamento turistico, vediamo che non supera il 50% rispetto al valore del 2019”.



Timidi segnali di ripresa



Eppure segnali positivi ci sono stati, in particolare ad agosto, quando l’afflusso di turisti, soprattutto italiani, e l’elevatissima richiesta di ombrelloni ha costretto i gestori di alcuni arenili ad aggiungere ulteriori postazioni occupando praticamente tutta la spiaggia, a cominciare dalle aree animazione, quelle deputate a beach tennis, beach volley e beach soccer.

“È vero che abbiamo registrato il sold out per quel che riguarda gli ombrelloni in spiaggia nelle due settimane a cavallo del Ferragosto – prosegue il primo cittadino -, ma non basta a recuperare tutto”.

Vista la voglia di vacanze di molti italiani, l’idea giusta per limitare i danni alla stagione turistica potrebbe essere quella di prorogare l’apertura dei servizi spiaggia. “Generalmente con l’inizio delle scuole l’arrivo di turisti si riduce drasticamente – ci spiegano -. Dal 20 settembre poi si chiude la balneazione. Significa che non ci sarà più il servizio di assistenza ai bagnanti, anche se per togliere tutti gli ombrelloni servirà un po’ di tempo. Gli alberghi e i locali si regoleranno in base all’eventuale flusso di clienti, ma è poco probabile che terranno aperto oltre la fine del mese, anche se il clima dovesse essere ottimo”.

Stagione in pillole

La stima del bilancio turistico della stagione 2020 rispetto a quella dell’anno scorso a Bibione è del 50 per cento di turisti in meno. Mille gli ombrelloni che non sono stati installati

a Lignano Riviera, mentre sono 45.000 i biglietti staccati per il servizio di passobarca per biciclette sul Tagliamento tra Lignano e Bibione.