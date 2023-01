La Befana scende dal campanile di Forni di Sopra

Giovedì 5 gennaio a Forni di Sopra si terrà la 25esima edizione della discesa della Befana cul Firâl dal grande campanile della chiesa parrocchiale. La discesa è prevista per le 19.15, dopo la messa. La manifestazione è ideata e curata dalla stazione di Soccorso Alpino di Forni di Sopra ed è da sempre molto seguita, soprattutto dai bambini, che partecipano in gran numero. La Befana, impersonata da una volontaria del Soccorso Alpino, porta nella sua gerla dei regalini per i più piccoli.

La suggestiva discesa della Befana, seduta a cavalcioni sulla scopa, avviene lungo una "teleferica in corde”, una manovra utilizzata dal Corpo nazionale del Soccorso Alpino per attraversare forre e canyon. Due resistenti funi fanno da supporto al carico, mentre un’altra fune manovrata dai soccorritori, regolano il trasferimento dello stesso lungo il tragitto.

La 'nasuta vecchietta' a cavalcioni della scopa, porterà con sé una gerla e un lampioncino, il Firâl, vocabolo fornese che dà il titolo alla manifestazione. La discesa al buio dai 46 metri di altezza del campanile di Forni di Sopra (il più alto della Carnia) viene interrotta a metà da uno spettacolo pirotecnico e si conclude poi con l’atterraggio nel sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta e la distribuzione dei doni ai bambini.