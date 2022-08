La Carnia che non ti aspetti con Alessandro Vanotti

L'estate. La Carnia. Alessandro Vanotti e tanti amici. Pochi, semplici ingredienti hanno caratterizzato il secondo appuntamento della sinfonia delle quattro stagioni, i quattro weekend stagionali a tema ciclismo e non solo, nati dalla sinergia tra l'ex professionista delle due ruote Vanotti e Fvg Bike Emotion.

Sinergia che questa volta si è arricchita di un terzo attore locale, il Gatto e la Volpe, bar di riferimento nel centro di Tolmezzo, prezioso collaboratore, nonché centro nevralgico dell'intero evento.

“In un'estate torrida non potevamo che scegliere la montagna friulana per cercare un po' di fresco: la quiete senza tempo della Val Pesarina, gli orologi e l'arte di Pesariis, la magia di Castel Valdajer, l'incanto della cascata di Salino, solo per citare qualcuno dei luoghi visitati nei nostri tour”, spiegano gli organizzatori. “Peccato solo che un temporale inaspettato non ci abbia permesso di raggiungere anche Sauris, il suo meraviglioso lago e affrontare la salita del Passo Pura... Ma nemmeno questo imprevisto ha intaccato l'allegria e l'entusiasmo di un gruppo numeroso, colorato, affiatato, composto da ciclisti principalmente della Bassa Friulana e della Carnia, ma anche di qualche amico da Trieste, dal Pordenonese, persino da Bologna!”.

“Non solo bicicletta: i piatti tipici sul lago di Cavazzo, l'aperitivo lungo al Gatto e la Volpe, il pasta-party conclusivo, tanti momenti di convivialità e condivisione, a corollario delle pedalate. E di nuovo peccato per l'annullamento della tappa di Sauris, dove era previsto un ristoro assolutamente friulano col noto prosciutto crudo e la birra artigianale Zahre”.

“Un weekend vissuto tutto d'un fiato! Grazie ad Alessandro Vanotti, ormai friulano d’adozione, che abbiamo avuto il piacere anche di portare su una salita (passo Duron) della quale aveva ricordi vivi del Giro d'Italia. Grazie a Santini, che ci ha fornito il Vito che ci ha accompagnati e scortati nelle nostre pedalate, con tutti i ricambi, l'acqua, i beni di prima necessità. Grazie a Luciano Gasparotto, pilota di lusso del Vito (ha guidato le ammiraglie di grandi giri e gare importanti), fotografo e, perché no, intrattenitore del gruppo, con la sua innata simpatia e allegria. Grazie a Carnia Bike e Banca Ter che hanno supportato l'iniziativa. E grazie a Fvg Bike Emotion, regia dell'evento. E già in lavoro, viste le richieste già pervenute, per la sinfonia autunnale... Arrivederci a ottobre!”.