La Croazia ringrazia i turisti italiani

L'Ente Nazionale Croato per il Turismo ha ideato una nuova campagna promozionale intitolata "Grazie" sui social network, Facebook, Instagram e Twitter, con lo scopo di ringraziare i turisti stranieri per aver scelto la Croazia e le sue destinazioni per le vacanze. La campagna è stata lanciata in 13 mercati esteri: Germania, Austria, Slovenia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Italia, Ungheria, Belgio, Francia, Svezia, Svizzera e Gran Bretagna.

"Con questa campagna vorremmo ringraziare tutti gli ospiti stranieri che, nonostante le misure epidemiologiche prescritte e i protocolli di viaggio, hanno dimostrato la loro fiducia nel nostro Paese in questo anno turistico impegnativo e imprevedibile. Il nostro obiettivo è continuare a mantenere la visibilità della Croazia in mercati selezionati e dire a tutti che da noi sono i benvenuti anche il prossimo anno ", ha dichiarato il direttore generale dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo Kristjan Stanicic, aggiungendo che più di sette milioni di turisti hanno visitato la Croazia fino adesso, di cui quasi sei milioni stranieri. Dopo la campagna "Grazie", l'Ente Nazionale Croato per il Turismo inizierà ad attuare attività promozionali per la post-stagione, durante la quale il focus sarà sull’offerta nautica, continentale, l'enogastronomia e l'offerta dei parchi nazionali e naturali croati.

Solo nel mese di agosto sono arrivati in Croazia 101.975 italiani e i pernottamenti sono stati 762.255 mentre nei primi otto mesi ci sono stati 227.101 arrivi e 1.358.636 pernottamenti di turisti italiani. Gli italiani hanno mostrato un grande interesse per alloggi privati, nautica, campeggi, gastronomia e natura. La maggior parte di loro hanno preferito come destinazioni Rovinj, Porec e Zagabria, è questa la ragione per cui queste località sono state scelte per la campagna, ha affermato Viviana Vukelic, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia.