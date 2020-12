La favola candida della Val Saisera

Immergersi nel bianco candore della neve in Val Saisera in un'atmosfera fiabesca è qualcosa di magico. A guidarci in questa scoperta è l'ambassador di PromoturismoFvg Romano Paludgnach.

E' un itinerario fruibile da tutti, con più soluzioni Walking, Trekking, Nordic Walking, Sci di fondo, Fat-Bike e anche con la slitta trainata dai cavalli.

All'uscita dall'autostrada a pochi passi da Tarvisio, lasciando alle spalle Malborghetto Valbruna è un'emozione indescrivibile, che solo viverla #Live, anzi #FVGlive, può chiarire il pensiero. Avvolti dal luccichio della neve, si percorre la strada estremamente pulita per raggiungere nei pressi della Baita, mi piace chiamarla così, Bar Saisera Hütte al Parcheggio 1. Sarà lì, il punto di partenza, e al ritorno, il punto di ristoro caldo accogliente, gentile e simpatico... Scopri il resto del racconto

