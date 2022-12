La laguna di Marano in corsa a Il Borgo dei Borghi

La laguna di Marano andrà in tv! È stata infatti scelta tra le località in gara a “Il Borgo dei Borghi”, il concorso del programma televisivo “Il Kilimangiaro”, famoso per mettere a confronto i più bei borghi italiani. Domenica 11 dicembre, nel corso della trasmissione su Rai Tre, dalle 17.15 alle 19, sarà possibile ammirare il paesaggio, gli scorci mozzafiato e conoscere le tradizioni di questo borgo situato in una posizione raccolta nell’ultima punta litoranea di Lignano Sabbiadoro.

Marano Lagunare è infatti un antico borgo di pescatori e punto di approdo di molte escursioni in barca, battello o in bicicletta che partono da Lignano: la meta più apprezzata dai turisti lignanesi per il suo valore naturalistico ed enogastronomico. Con i suoi palazzi, che stilisticamente rivelano al primo sguardo il dominio della Serenissima, la Loggia Veneziana, la torre millenaria, i vicoli e il porto con le reti da pesca ad asciugare al sole, il borgo è un piccolo gioiello tutto da scoprire, in cui il tempo sembra essersi fermato: tra Lignano e Marano, c’è lo specchio d’acqua della laguna, la sua natura vivissima, i canneti, gli isolotti, le barene e i casoni fatti di incannucciato, dimora per molti mesi all’anno dei tanti pescatori maranesi che a remi non potevano fare la spola tra le zone di pesca e il borgo.

Tra i tesori naturalistici lagunari, invece, spiccano la foce del fiume Stella, un microcosmo eccezionale, vero paradiso per il birdwatching, dove tra i canneti che costeggiano il letto fluviale vivono falchi di palude, cigni reali e aironi rossi. In quest’area merita una menzione speciale anche la bilancia di Bepi - tradizionale palafitta con la gigantesca rete da pesca basculante molto usata in passato - che ha visto passare personaggi celebri come Ernest Hemingway. Lo stile è rimasto perfettamente identico a sé stesso e nulla della romantica rusticità che tanto piaceva allo scrittore statunitense è stato snaturato.

A rendere unica la laguna, contribuiscono anche la Riserva Naturale della Valle Canal Novo, un ambiente molto suggestivo, ricco di fauna e flora di diverse specie, l’isola Marinetta, particolarmente apprezzata per il suo aspetto naturale e selvaggio, e l’isola delle Conchiglie, facilmente raggiungibile dal Faro Rosso di Lignano Sabbiadoro.

Al “Borgo dei Borghi”, la prossima primavera si aprirà la votazione sul web e poi nella serata finale, in programma il 9 aprile, si scoprirà il borgo vincitore della decima edizione.