La magia del Natale a Klagenfurt

Klagenfurt, cittá delle delizie Alpe Adria, conferma la sua direzione nell'abbattere i confini anche per il Natale, unendo sempre più questa regione. Ed ecco che, per la prima volta, le porte del Mercatino natalizio di Neuer Platz si apriranno ufficialmente con una band musicale italiana. La giornata dedicata ai regali è il martedì: con tante offerte e visite guidate gratuite. Immancabili gli eventi principali con i terrificanti Krampus al 23 novembre, il tradizionale San Silvestro Contadino al 30 dicembre e l'entusiasmante saluto al 2019 con il San Silvestro del 31 dicembre. Confermati anche gli attesissimi programmi dedicati ai bambini, canti dell'Avvento, crociere sul lago e spettacoli musicali.

"Portiamo i nostri ospiti in luoghi e atmosfere diverse per espandere la magia del Natale all'intera città di Klagenfurt, dal suo cuore storico fino alle acque del Lago Wörthersee". Così Helmuth Micheler, Direttore Amministrativo dell'Ente Turistico di Klagenfurt anticipa le numerose e bellissime location dove si svolgono i festeggiamenti del Natale della città. "Un piccolo mercatino tradizionale è incorniciato dallo splendido Duomo di Klagenfurt nel quale, la messa, i concerti e i Cori dell'Avvento sono ancora più suggestive incantando con la loro melodiosa atmosfera. A due passi da qui dista il Christkindlmarkt, colorato e giovane mercatino di Natale nella grande Neuer Platz nel quale immergersi nel vivo dei festeggiamenti custoditi dal maestoso drago Lindwurm, simbolo della città. Grazie al programma ricco e sapientemente dislocato, sarà un successo per la città e un momento di divertimento e serenità per tutti gli ospiti, dai più piccoli ai più grandi", conclude Helmuth Micheler.

La scelta di Sound Jumble, band musicale di Venezia, per l'apertura del mercatino di Natale in Neuer Platz il sabato 16 novembre non è un caso. La città di Klagenfurt è il punto di ritrovo dell´Alpe Adria culinaria a partire da Settembre 2018 con l'evento “Le Giornate della Cucina Alpe Adria” e abbatte i confini anche per il periodo natalizio pur mantenendo altamente salde le tradizioni popolari che si propagano per la città. A cominciare con la sfilata dei Krampus, la sera del 23 novembre alle 19, con partenza dalla Piazza della Stazione fino alla zona pedonale del centro storico, continuando poi con le annuali ricorrenze di S. Barbara il 4 dicembre, San Nicolò il 6 dicembre e Santa Lucia il 13 dicembre che portano ai visitatori presenti omaggi per festeggiare come da tradizione.

Klagenfurt ancora una volta si conferma la Capitale del Natale e le splendide location di Neuer Platz, Domplatz, Alter Platz e la riva Est del lago Wörthersee sono le sue perle orientali dove si svolge il ricco programma natalizio.

Una lunga lista di ricchezze per il cuore e lo spirito abbracciano l'intera città: prodotti artigianali da acquistare, appuntamenti di magia e laboratori artistici per bambini, visite guidate, cori dell'Avvento, percorsi in carrozza, leccornie dolci e salate, vin “brulé”, analcolici caldi per i più piccoli e giornate promozionali ricche di sconti e regali! Il Natale continua sulla costa Est del lago Wörthersee dove le crociere percorrono tutti i 25 chilometri del lago accompagnandovi alle città più lontane con i loro splendidi mercatini.

Il 2019 terminerà con due grandi appuntamenti: il 30 dicembre in Neuer Platz con il San Silvestro Contadino, particolare giornata di divertimenti e previsioni per il futuro, e il 31 dicembre con il classico San Silvestro per il count down al 2020. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito dell'Ente del Turismo di Klagenfurt.