La magia del Natale a Stolvizza

E' arrivato a Stolvizza di Resia l'appuntamento più importante di questo Natale con la spettacolare discesa della grande Stella dalla montagna Pusti Gost fin sopra il paese, martedì 24 dicembre alle 20. Uno spettacolo affascinante e suggestivo che catturerà i tanti turisti che assisteranno a questo straordinario appuntamento.

Intanto il presidente dell'Associazione "ViviStolvizza" Giancarlo Quaglia ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver portato a termine tutto il programma in un contesto atmosferico veramente difficile; con la pioggia incessante di novembre, poi la neve all'inizio di dicembre e poi ancora la tanta acqua che ha condizionato e rallentato tutti i preparativi. Ma ora tutto è pronto per l'evento della vigilia di Natale.

Questo anno gli organizzatori hanno leggermente cambiato il programma rispetto agli anni passati. Martedì 24, quindi, s'inizierà alle 20 e non alle 21.30 come in passato, con la discesa della grande Stella dalla montagna; quindi alle 20.45 tutti insieme si salirà alla collinetta del Borgo Kikey dove alle 21 sarà rappresentato il Presepe vivente; al termine si scenderà lungo i secolari vicoli del Borgo tra decine e decine di suggestivi Presepi costruiti in ogni angolo. Ci si ritroverà, quindi, per un beneaugurante brindisi. Alle 10.30, per chi lo desidera, Santa Messa di Natale nella Chiesa del Paese dedicata San Carlo Borromeo.

Insomma un appuntamento dal grande fascino che, finalmente, dopo tanti giorni di tempo inclemente, potrà svolgersi con cielo sereno e temperature gradevoli, una condizione che premierà quanti saliranno a Stolvizza per assistere a questa suggestiva iniziativa.

Tutto il programma sarà replicato giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, a partire dalle 17.30 con la discesa della grande Stella, per poi salire alla collinetta alle 18.15 dove la natività sarà rappresentata dal Presepe vivente tutto dedicato au bambini, quindi ridiscesa tra decine di Presepi con brindisi in piazza.