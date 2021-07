La Msc Orchestra per la prima volta a Monfalcone

La Msc Orchestra oggi ha fatto per la prima volta tappa a Portorosega, a Monfalcone, scalo che sostituisce provvisoriamente Venezia, 'off limits' per due weekend consecutivi.

Grande attesa nella città dei cantieri, che si è preparata al meglio per questo importante debutto. La nave da crociera salperà questa sera alla volta di Bari. A bordo ci sono 1.150 passeggeri e 789 membri dell'equipaggio

"Benvenuta Msc Orchestra!", ha detto il sindaco Anna Maria Cisint. "La prima volta della crocieristica a Monfalcone, stiamo ormeggiando. È andata benissimo e la soddisfazione per averci creduto è tanta: se Venezia dirà di no alle navi, noi siamo pronti. Pensate che soltanto per queste ‘toccate’, Msc ha assunto 30 giovani e ben 20 di questi saranno riconfermati a prescindere. Un'opportunità occupazionale, diretta e indiretta, che non vogliamo perdere".

"Voglio evidenziare le ricadute sul territorio. Per queste toccate sono state assunte 35 persone, e 20 continueranno a lavorare per la Msc da terra. Pensate, 30 giovani del nostro territorio a cui questa esperienza ha dato un'opportunità lavorativa! Ecco, guardiamo a questo aspetto e continuiamo a puntare sul mare, sul porto, sulla nautica".