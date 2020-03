La neve protagonista delle montagne del Friuli Venezia Giulia

La neve è tornata a recitare il ruolo di protagonista principale nell’inverno delle montagne del Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi giorni, infatti, tutti i poli regionali hanno registrato abbondanti nevicate che hanno reso gli scenari dei comprensori ancora più incantevoli e le piste un vero e proprio paradiso per gli amanti dello sci.

Tutti aperti e perfettamente preparati dunque i tracciati dei poli della regione che per il mese di marzo saranno percorribili gratuitamente per coloro che soggiorneranno anche solo una notte in montagna nelle strutture aderenti all’offerta. Dal 2 marzo è partito infatti “Scia gratis in Friuli Venezia Giulia”, un pacchetto turistico che permette di ottenere lo skipass giornaliero gratuito pernottando in una delle strutture aderenti ai consorzi e alle reti di impresa dei poli sciistici della regione, valido per tutto il mese di marzo e per tutta la durata del soggiorno. I dettagli delle offerte sono consultabili sul sito https://www.turismofvg.it/Scia-gratis-in-Friuli-Venezia-Giulia.



Anche le famiglie e bambini godono di un occhio di riguardo in Friuli Venezia Giulia: da quest’anno alcune seggiovie delle stazioni sciistiche di Forni di Sopra, Sappada e Zoncolan sono state equipaggiate con l’innovativo dispositivo “Safety Kid” che evita eventuali scivolamenti e cadute accidentali dei più piccoli.





Nel frattempo mancano ancora pochi giorni per partecipare al contest fotografico #FVGsnowchallenge che si concluderà il 10 marzo. La chiamata a raccolta degli appassionati di fotografia sta riscontrando quotidianamente un grande successo, numerosi sono, infatti, gli scatti fotografici attraverso i quali gli autori dei post raccontano la bellezza delle cime e dei paesaggi invernali montani del Friuli Venezia Giulia. La sfida è dedicata a coloro che pubblicheranno sulla bacheca Instagram @FVGlive una foto delle montagne della regione a 360 gradi con il nome dell’autore e inserendo l’hashtag #FVGsnowchallenge e la menzione @FVGlive. Ogni settimana viene selezionata l’immagine più bella tra quelle più popolari e suggestive ed il fotografo dello scatto vincitore può scegliere un’esperienza “Live Like a Local” tra quelle disponibili sulla pagina del portale di PromoTurismoFVG dedicata al progetto (per maggiori informazioni sul challenge è possibile consultare il sito http://bit.ly/FVGsnowchallenge).



Infine, questo weekend, salvo nuove eventuali disposizioni restrittive, sono in programma a Forni Avoltri le gare di sci di fondo per i Campionati Italiani Allievi. La manifestazione organizzata dal Bachmann Sport College di Tarvisio vedrà al via tutti i migliori prospetti nazionali Under 16 dello sci nordico.

Aggiornamenti in tempo reale sull’apertura delle piste sul del sito www.promotur.org alla sezione Infoneve

Tutti gli eventi sportivi su www.turismofvg.it





Gli appuntamenti dal 5 all'11 marzo

SAURIS-FORNI DI SOPRA

Sauris: Giovedì 5 marzo alle 18.00 presso la saletta del centro etnografico, Leareber de Zahrar Sproche – Corso di saurano base, alla scoperta di una lingua minoritaria parlata nell’isola alloglotta di Sauris.

Sabato 7 marzo alle ore 19.00 ciaspolata “Sauris sotto le stelle” ritrovo nell’ufficio turistico.

Forni di Sopra: Sabato 7 marzo alle 20.30 ciaspolata sulla neve a “Osservar le stelle” appuntamento nell’Infopoint.

Domenica 8 marzo dalle 09.00 campionati provinciali udinesi di sci alpino.

Domenica 8 marzo alle 09.30 ciaspolata naturalistica. Escursione semplice aperta a tutti. Appuntamento nell’Infopoint

Martedì 10 marzo alle ore 17.00 Ski-Alp by night, le "piste Varmost 1" e "Senas bassa" saranno aperte per la salita con sci da alpinismo e pelli di foca. La risalita è consentita fino al ristorante "La Suita” a quota 1500 m.

TARVISIO, VALBRUNA e SELLA NEVEA

Valbruna: Giovedì 5 e martedì 9 marzo alle ore 10.00 e alle ore 11.00 appuntamento in Val Saisera presso l’Agriturismo “Prati Oitzinger” per un suggestivo tour della Val Saisera a bordo di una carrozza trainata dai cavalli.

Giovedì 5 marzo alle ore 9.00 ritrovo presso Saisera Huette in Val Saisera per una passeggiata storica in ciaspe con esperto storico.

Val Bartolo: Venerdì 6 marzo alle ore 17.30 Snow fat bike, escursione in bici con le gomme da neve accompagnati da istruttore Ami bike. Ritrovo in Val Bartolo.

Tarvisio: Da venerdì 6 a domenica 9 marzo “Snow Volley European 2020”. Competizione europea di pallavolo sulla neve.

Sella Nevea: Domenica 8 marzo alle 08.30 sci alpinismo con guida alpina. Pranzo al sacco.

ZONCOLAN

Zoncolan: Sabato 7 marzo alle 09.00 escursione con le ciaspole dal Monte Zoncolan a Malga Marmoreana. Appuntamento a Ravascletto presso l’ufficio turistico.

Sabato 7 marzo alle 17.00 Risalita serale sul Monte Zoncolan, a seguire aperitivo e cena in rifugio. Ritrovo presso Rifugio Tamai.

Domenica 8 marzo dalle ore 11.00 “Festa della birra”. Festa in quota con la musica dei Pet&Sons, dj set Manuel Zolli presso la Baita Goles.

SAPPADA

Sappada: Domenica 8 marzo escursione in quota al rifugio Monte Ferro. Partenza dall’Infopoint alle ore 09.00

PIANCAVALLO e CLAUT

Piancavallo: Giovedì 5 marzo alle 18.00 appuntamento presso la pista Casere con la Fiaccolata dell’Ospite.

Domenica 8 marzo alle 10.00 presso il centro fondo in area Roncjade, “Un giorno con le ciaspole”.

Claut: Sabato 7 e domenica 8 marzo alle 09.00 presso il Centro Visite, Weekend di corso di sci alpinismo