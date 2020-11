La Notte della Luna del ghiaccio

Arriva la Luna Piena dal bianco candore: è la Luna Piena di novembre, chiamata anche Luna del Ghiaccio.

L’evento verrà trasmesso in diretta video, con osservazione al telescopio del nostro satellite, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Astronomitaly, domenica 29 novembre, a partire dalle ore 20:30.

Ad accompagnare gli spettatori in questo viaggio saranno Fabrizio Marra, Elisa Fardelli e Martina Cardillo, astrofisica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).



“Il nostro lavoro consiste nell’emozionare i viaggiatori - afferma Fabrizio Marra, fondatore di Astronomitaly -, nel contempo valorizzare il patrimonio celeste UNESCO e i luoghi migliori in cui osservarlo. Le restrizioni per arginare la Pandemia Covid-19 costringono tutti noi a restare a casa, a non poter viaggiare e per chi vive in spazi ristretti a non poter nemmeno guardare il cielo, con ovvi disagi morali per tutti. È proprio in questo difficile momento che noi non possiamo fermarci e siamo invece chiamati a ‘ristorare gli animi’ continuando a far sognare e viaggiare il pubblico con la nostra passione per il cielo stellato, che possiede un potere mistico e antico, in grado di unirci, di ricordarci che tutti viviamo sotto ad un unico cielo.” .