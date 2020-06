"Le pianure sono figlie dell'acqua dei fiumi e dei mutamenti climatici. L'acqua e i ghiacciai sono gli scultori delle montagne e delle colline. Il Friuli è un esempio affascinante di un mondo modellato dall'acqua": su questo tema Antonio Nonino, presidente della Società Alpina Friulana, terrà la lezione introduttiva dell'incontro "Le vie dell'acqua: la piccola Olanda del Friuli e altre fresche gite", secondo appuntamento dei Giovedì dell'Alpina on-line, in diretta alle 20.30 di domani, giovedì 4 giugno, sulla pagina Facebook e sul sito alpinafriulana.it alla sezione Live. Alla relazione dell'ingegner Nonino seguirà l'illustrazione di tre itinerari sul tema dell'acqua, dalla Val Resia al mondo lagunare, passando per le rogge di Udine, a cura di Denia Cleri, componente del Comitato Scientifico Veneto-Fvg Cai.



Il Friuli Venezia Giulia è una terra ricca di acque, la biodiversità si deve anche al loro fitto reticolo che alimenta un ecosistema unico nel suo genere. Gli itinerari che saranno presentati: TA LIPA POT (La bella strada) in Val Resia, ai piedi del massiccio del Canin nel cuore delle Prealpi Giulie. LA PASSEGGIATA DELLE ROGGE da fare anche in bici, pedalando controcorrente, risalendo fino alla presa dell’acqua che dà origine alla roggia di Udine e alla roggia di Palma che Arturo Malignani utilizzò per la centrale idroelettrica che illuminò Udine. Lungo il percorso: mulini, chiuse e manufatti di ingegneria idraulica, lavatoi, chiesette e cappelle votive. L'ANTICA SILVA LUPANICA DI MUZZANA A piedi o in bicicletta nel complesso mondo lagunare dove acque marine, fluviali e terre si sono mescolate per millenni mutando continuamente il volto del territorio. Scopriremo Bosco Baredi, Selva di Arvonchi, Bosco di Cosa di Manin, ultimi lembi di una foresta che si estendeva tra i fiumi Livenza e Isonzo e veniva chiamata la foresta dei lupi.



La serata è a cura degli Operatori naturalistico-culturali della Società Alpina Friulana. Con questo incontro la Saf prosegue nell'attività di informazione per fornire strumenti utili a chi desidera frequentare la natura in attesa di poter riprendere le attività sociali per fornire strumenti utili a chi vuole frequentare la natura ora che le attività sociali sono sospese. Questi i prossimi appuntamenti:giovedì 11 giugno "Il soccorso in montagna e in grotta" con i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Fvg Cristina Barbarino, Sergio Buricelli, Simone Marcuzzi e Gianpaolo Scrigna. L'organizzazione e lo spirito di solidarietà che anima i soccorsi in ambiente impervio, i risvolti pratici e le cose utili da sapere quando si va in escursione: cosa fare in caso di infortunio o di pericolo? In quali regioni e situazioni si paga l'intervento? Come si usa l'app Georesq? Quale l'impatto del Covid-19 sulle operazioni? Che cos’è “Sicuri sul sentiero"? sono alcuni degli argomenti che saranno affrontati.giovedì 18 giugno "Cinque itinerari facili da fare con la famiglia”, un appuntamento per tutti ma dedicato in particolare ai genitori. Interverranno gli accompagnatori di alpinismo giovanile Davide Floreani, Donatella Carraro e Massimiliano Miani, con Valeria Murianni e Giorgio Comuzzi, autori del volume “Un viaggio nei nostri boschi” sulle proprietà boschive della regione, che possono essere destinazioni di semplici e corroboranti gite.giovedì 25 giugno “Che tempo farà? Programmare un'escursione”. Un incontro dedicato al meteo, croce e delizia di ogni escursionista: Sergio Nordio, esperto dell’Osmer Arpa , spiegherà le caratteristiche meteorologiche della nostra regione con consigli pratici sulle previsioni del tempo in vista di una uscita in ambiente.giovedì 2 luglio "Montagnaterapia: la natura che cura". Elio Campiutti e Tiziano Scarsini della Commissione Escursionismo illustreranno questa importante e poco conosciuta attività svolta dai volontari Saf in collaborazione con i servizi sanitari per portare a camminare in ambiente montano le persone con disabilità psichiche e motorie. Un’attività che, come vedremo, porta significativi benefici terapeutici.Gli incontri, organizzati dalla Commissione culturale della Saf che riceve il sostegno di Fondazione Friuli, saranno trasmessi in diretta con la regia di Marco Cabbai.