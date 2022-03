La Regione adotta il Piano della mobilità ciclistica

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastruttiure e mobilità Graziano Pizzimenti, ha proceduto all'adozione definitiva del Piano regionale della mobilità ciclistica (Premoci). Si tratta di un piano di settore dei trasporti, coerente con il Piano paesaggistico regionale e con il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica.

In generale, Premoci analizza l'intero sistema ciclabile del Friuli Venezia Giulia, descrivendo la ciclabilità diffusa a partire dalla struttura portante, costituita dalla Recir, e definisce obiettivi e criteri per la pianificazione di scala locale.

Approvato in via preliminare nel maggio del 2021, Premoci è stato aggiornato accogliendo i contributi pervenuti a seguito di quattro incontri pubblici, in giugno e settembre 2021, con i Comuni e gli Edr: in settembre e ottobre, sempre dello scorso anno, è stato illustrato in tre seminari con gli ordini professionali, le università di Trieste e Udine e i portatori di interessi, a seguito di un interpello nell'ambito del progetto Icarus-Interreg Italia-Croazia.

"Si apre ora - rende noto Pizzimenti - la fase di consultazione propedeutica alla formale approvazione del Piano: entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione, infatti, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte. Inoltre, il Piano sarà sottoposto alla IV Commissione del Consiglio autonomie locali e alla IV Commissione permanente del Consiglio regionale per il parere di competenza. La documentazione è depositata anche ai fini della consultazione di Vas, per il periodo di 45 giorni".

Il Piano, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, è costituito da 48 elaborati. Ai fini della consultazione i documenti informatici costituenti gli elaborati sono pubblicati sul sito della Regione e la relativa versione cartacea e digitale è depositata nella sede di Trieste del Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio.

"Si tratta di un piano innovativo - ricorda Pizzimenti - che pone la bicicletta a pari dignità degli altri mezzi di trasporto e che mira sviluppare nuovi flussi cicloturistici che interessano la Regione e a trasferire su bicicletta gli spostamenti pendolari che avvengono particolarmente in aree urbane e periurbane e tra capoluoghi e frazioni. Attraverso lo sviluppo di azioni e strategie a favore di una mobilità attiva, Premoci trasforma la bicicletta in un mezzo capace valorizzare l'intero territorio regionale e di generare l'attivazione di microeconomie legate al turismo slow".