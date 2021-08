La riapertura del Sacrario traina il turismo della Grande Guerra

Dal 14 agosto è costante, a Redipuglia, il flusso turistico, complice la riapertura del Sacrario. È quanto rilevato dalla Pro Loco Fogliano Redipuglia che dal 2014 gestisce il Museo Multimediale della Grande Guerra sito nella Regia Stazione di Redipuglia e da quasi un ventennio l’ufficio Iat.



Nei soli tre giorni a cavallo di Ferragosto sono state registrate più di cinquecento presenze tra Ufficio e Museo, mentre in una sola giornata sono arrivate ben trecento telefonate per la riapertura del Sacrario, avvenuta il 14 agosto. Presenze che sono continuate anche nella settimana successiva e fino a domenica 22 agosto.



“Le famiglie ed i bambini stanno quindi riscoprendo la storia ed il monumento ma anche il Museo Multimediale della grande Guerra e questo ci fa molto piacere perché significa che la passione e l'impegno con cui ci si dedica alla promozione della storia del territorio viene apprezzato”, sottolinea il presidente del sodalizio, Marta Lollis.



“Presenti comitive e gruppi familiari da tutta Italia, diversi francesi ma anche ungheresi ed austriaci. Imprescindibile la collaborazione con gli Esperti Grande Guerra, figura riconosciuta dalla regione con apposita legge 11/2013 e che garantisce un accompagnamento specializzato e di alto profilo alla visita dei siti" prosegue Lollis che ricorda come “proprio grazie a questa sinergia che mette in campo la competenza degli esperti e la conoscenza dei luoghi in abbinamento all'Ufficio informazioni di Redipuglia e alla rete degli infopoint di Turismo FVG con cui è stato creato il calendario escursioni 2021 sui siti della Grande Guerra, è possibile offrire al turista un panorama storico completo della regione con tematiche sempre nuove e curiose offerte dagli esperti”.La riapertura del Sacrario deve essere vista “come un volano del turismo dell'intera regione e come fulcro delle attività legate alla memoria della Grande Guerra ovvero l’imprescindibile punto di partenza ideale di un percorso di visita che si completa poi sul territorio”.“L’amministrazione comunale è particolarmente soddisfatta per la riapertura, seppur parziale, del monumento – sottolinea il sindaco di Fogliano,- che va a beneficio dell’intera comunità e delle attività che gravitano attorno al turismo storico della Grande Guerra, che in Redipuglia vede il suo centro. Siamo felici di aver messo in campo, assieme alla Pro Loco, questa proficua collaborazione con Onorcaduti e con la Direzione del Sacrario”.Tra le prossime iniziative del sodalizio foglianino, il primo appuntamento vedrà Pro Loco Fogliano Redipuglia e Onorcaduti - Ministero della Difesa impegnati il 28 agosto nel concerto “Terra senza Vincitori” sul Piazzale delle Pietre d’Italia di fronte al Sacrario Militare di Redipuglia.Saranno i maestri Claudio Provedel e Bepi de Marzi, noto a livello internazionale per il capolavoro musicale di Signore delle Cime, a dirigere il Coro Ana di Oderzo sabato 28 agosto di fronte al Sacrario Militare di Redipuglia. Un appuntamento inserito all’interno della quinta edizione di Storytellers, precisamente in “#storytellersww1 – Terra senza vincitori”. Recupero di un evento antecedente il periodo Covid, il progetto vuole continuare nell’obiettivo di portare il grande pubblico italiano e straniero a (ri)scoprire e analizzare criticamente i mutamenti storico, sociali, culturali e politici portati dalla Prima Guerra Mondiale partendo dall’esperienza delle persone.In questa edizione la Pro Loco ha allargato la propria progettualità anche ai fatti successivi alla Grande Guerra, perché proprio da essa si sono annidati i prodromi delle disastrose politiche nazionalistiche avrebbero provocato sconvolgimenti nel Territorio Goriziano lungo gran parte del Novecento.Nello specifico il sodalizio propone il concetto di venire a visitare quello che gli altri possono solo mostrare in fotografia, cioè portare i visitatori a riscoprire la storia nei luoghi che l’hanno vista avvenire e ne sono diventati simbolo, e quindi gli eventi si terranno proprio in siti storici.Prima del concerto ci sarà una breve presentazione del libro “Il Mestiere delle Armi – Guida ai Sacrari Militari e ai Musei Militari” edito dalla casa editrice All Around con la Difesa.L’appuntamento è, dunque, per le 19.30 al Piazzale delle Pietre d’Italia. Per accedere all’evento sarà necessario esibire, all’ingresso, il Green Pass ed è obbligatoria la prenotazione allo 0481489139 o 3461761913 o scrivendo a info@prolocofoglianoredipuglia.it.