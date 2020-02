La rivoluzione di B &B e affittacamere

La rivoluzione dell’affitto breve è arrivata impetuosa anche nella nostra regione facendo letteralmente cambiare volto e dimensioni all’ospitalità offerta ai turisti.

Il numero di affittacamere e Bed & Breakfast (B&B) operanti in Fvg nel 2019, in base ai dati elaborati da Promoturismo Fvg è quasi raddoppiato rispetto al 2010. Se nel 2010 si contavano 282 affittacamere e 434 Bed & Breakfast, nel 2019 siamo passati rispettivamente a 575 e 722. Di conseguenza anche il numero di letti a disposizione di chi decide di soggiornare nella nostra regione per brevi periodi ha subito un drastico incremento sfiorando il raddoppio, in quanto siamo passati da 4.528 a 8.417 nell’arco di nove anni.

Udine e Trieste si contendono il primato, con il capoluogo friulano al primo posto con i suoi 350 esercizi, contro i 319 della città giuliana, ma è del tutto evidente che quest’ultima ha compiuto i maggiori progressi rispetto al 2010 riuscendo quasi a triplicarli (erano 125), passando da 768 posti letto ai 2.079 attuali.

Decisamente più contenute le cifre in altre parti del territorio regionale, in particolare se si prende in esame le altre due città capoluogo, Pordenone e Gorizia dove però gli incrementi sono importanti. Nel caso della capitale del Friuli Occidentale nel 2010 erano stati registrati 34 esercizi che mettevano a disposizione 214 letti e 112 camere: nel 2019 siamo passati a 85 esercizi con ben 564 letti (è uno dei maggiori incrementi a livello regionale) e 267 camere. Volendo restare nel Friuli Occidentale, vanno aggiunti i dati del Piancavallo e delle Dolomiti friulane che sono riferiti ad altro ufficio: in questo caso l’aumento è meno marcato ma parliamo comunque nel 2019 di 89 esercizi, 609 letti e 280 camere. A Gorizia nel 2010 si contavano 58 esercizi, 396 letti e 188 camere divenuti nel 2019 rispettivamente 109, 693 e 325.

Per altro, queste statistiche riguardano i cosiddetti pubblici esercizi e non tengono conto delle case e appartamenti gestiti direttamente dai proprietari o dalle agenzie turistiche, che sicuramente dovrebbero contribuire a una revisione verso l’alto delle cifre reali.

B&B e affittacamere sono qualificate come attività ricettive di tipo extralberghiero, con le prime che offrono un servizio di alloggio e prima colazione per un numero limitato di camere e posti letto, utilizzando parti dell’abitazione privata del proprietario. Si tratta di una formula cresciuta molto, per lo meno fino a quando non sono arrivate le nuove piattaforme di prenotazione digitali come Booking.com e Airbnb che, soprattutto nelle grandi città turistiche hanno dato nuovo slancio anche agli affitti brevi di immobili senza servizi aggiuntivi.

Questa rivoluzione suscita alcune perplessità soprattutto per quanto riguarda i centri storici dove, secondo i detrattori, sempre più immobili sono destinati all’affitto breve riducendo progressivamente il numero di residenti. Il motivo è semplice: la redditività degli immobili dati in affitto breve è sostanzialmente maggiore a fronte di minori vincoli contrattuali e a patto che la gestione sia molto attenta e dinamica. Ciò spiega anche come mai siano sorte nuove professionalità proprio nella gestione di questo tipo di ospitalità.

“L’affitto breve ci rende più ospitali e fa guadagnare”

Non solo l’affitto breve migliora l’offerta ai turisti in termini di quantità e qualità, ma permette di rilanciare il mercato immobiliare nei centri storici. L’udinese Francesco Zorgno, fondatore e presidente della Cleanbnb, società quotata in borsa, conferma che questo nuovo tipo di ospitalità è uno strumento essenziale per migliorare il livello di ricettività e ospitalità.



Da quando ha fondato la sua società, cinque anni orsono, come si è evoluto il mercato?

“Siamo partiti da un’intuizione: il mercato dell’affitto breve si sarebbe evoluto nell’ottica di una professionalizzazione sempre maggiore. In tal senso, gli ospiti avrebbero avuto la propensione a spendere sempre di più per avere un servizio migliore. Non parliamo delle sole qualità dell’alloggio, ma anche un servizio di ospitalità e accoglienza superiori. Il mercato è andato proprio in questa direzione. Non va quasi più in appartamento per risparmiare, ma in quanto l’offerta alberghiera è satura e non si trova ovunque. Ci sono sempre più appartamenti su Airbnb e su Booking.com, ma al contempo si sta creando una fascia di offerta ad alta redditività, quella che noi presidiamo. Siamo a disposizione dei proprietari che da soli non possono o non vogliono più gestire l’immobile, anche perché per mantenere adeguati livelli di redditività richiede livelli di cura non facili.



Quali sono i requisiti essenziali per garantire redditività?

“Ci sono tre elementi fondamentali: il primo riguarda il rispetto attento della normativa. Per esempio, la Regione Fvg ha regole puntali: servono vari documenti e bisogna essere in regola sotto ogni aspetto, dalle comunicazioni obbligatorie al pagamento delle imposte di soggiorno. Il secondo aspetto è relativo alla disponibilità a investire per rendere un appartamento accogliente, con scelte precise in termini di stile e arredo, curando anche le foto e i contenuti degli annunci. Poi c’è l’aspetto di gestione dell’ospite: non basta mettere un annuncio: bisogna che sia costantemente aggiornato, applicando politiche tariffarie nelle quali i prezzi cambiano continuamente. Bisogna rispondere subito alle richieste di approfondimento che arrivano a tutte le ore. Poi c’è il tema dell’accoglienza: l’ospite arriva quando vuole, va accolto ricevendo i documenti e consegnando le chiavi e non solo perché, oltre a farlo sentire a casa sua, va informato su cosa c’è in zona, quali esperienze può fare e che offerta turistica trova e di questo ne abbiamo parlato anche con Promoturismo Fvg. In ogni caso per ottenere redditività più i soggiorni sono brevi, meglio è”.



I critici affermano che nei centri storici sempre più immobili sono dedicati all’affitto breve allontanando i residenti.

“I numeri dicono altro. In Italia abbiamo 14 milioni di seconde case. Di queste 8 sono in affitto lungo, 6 vuote, all’incirca mezzo milione in affitto breve. L’affitto breve sta favorendo il riutilizzo degli immobili vuoti rimasti vuoti perché il proprietario lo tiene a disposizione o non vuole più impegnarsi nell’affitto lungo. Anzi, l’affitto breve sta rilanciando il mercato immobiliare nei centri storici da parte di chi magari immagina di trasferirsi prima o poi e nel frattempo mette a disposizione l’immobile. Questo è un settore fortemente anticiclico e dunque è molto interessante”.



Quali caratteristiche deve avere un immobile da destinare a questo tipo di attività?

“Siamo molto selettivi e la maggior parte degli immobili non possiede i requisiti. Dobbiamo esserlo in quanto noi prendiamo una percentuale sull’affitto. L’immobile deve essere localizzato nella zona giusta, frequentata se possibile durante tutto l’anno, deve uno spazio adatto per 4 o 6 persone e, soprattutto, deve essere accogliente e ben allestito. Noi poi pensiamo al servizio, all’accoglienza e all’assistenza”.