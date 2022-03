La Rocca riapre al pubblico con tante novità

La Rocca di Monfalcone si presenta al nuovo appuntamento con le iniziative che si svilupperanno per l’intera estate con la forza dei risultati dell’ultima stagione: 2.808 visitatori che

ne fanno uno dei luoghi fra i più frequentati della città. Poco più di un terzo, e cioè 1.104 sono stati i monfalconesi che hanno partecipato alle visite guidate o alle manifestazioni, dei rimanenti ben 196 sono stati gli stranieri, 249 i triestini e gli altri 1.651 sono arrivati da altre località della regione o da altre regioni, compresi trenta croceristi di Msc.

“Sono dati che parlano da soli rispetto alla validità della scelta del Comune di investire per ridare alla Rocca, dopo tanti anni di abbandono e trascuratezza, la dignità del luogo storico simbolo della città - commenta il sindaco Cisint -. Le visite guidate e gli eventi sono diventati elemento indiscusso di attrattività e il luogo è stato inserito nel circuito di Castelli Aperti entrando nella lista dei punti di riferimento regionali".



"Queste presenze significano comunque ricadute per il sistema dei servizi e degli esercizi pubblici cittadini che altrimenti non ci sarebbero. Inoltre con l’apertura del museo della città medioevale in fase di realizzazione, assieme al Muca e alla nuova piazza, si viene a costituire un’offerta importante per una visita alla città - ha aggiunto Cisint -”.In questo senso, la Rocca 2022 presenta due grandi novità. La prima è quella dell’organizzazione di visite guidate, con personale qualificato, con un primo percorso che riguarderà il centro storico e consentirà quindi di conoscere e apprezzare palazzi e monumenti legati al periodo patriarcale e veneziano, come le mura, via Sant’Ambrogio, il duomo, della durata di un’ora e mezza e il secondo percorso, invece, della durata di due ore e mezza comprenderà sia il centro, sia il Parco tematico della Grande guerra. Pur trattandosi di un primo serviziosperimentale, esso dà il segno della volontà dell’Amministrazione comunale di perseguire la vocazione turistica con un’offerta al pari delle località più titolate. Le date individuate sono ilper il percorso cittadino con partenza alle 10 davanti al municipio e ilcon partenza alle 10 dalla Rocca per il tratto maggiore.La seconda novità riguarda la multimedialità e il riallestimento degli spazi interni. È stato acquisito uno schermo touch screen, nel quale verranno caricate una serie di informazioni, immagini e filmati, che sarà sistemato nelle prossime settimane, con una ridefinizione e arricchimento anche degli allestimenti interni nei due ambiti disponibili, quello superiore dedicato in particolare alla speleologia, con nuovi pannelli e reperti inediti.“A partire dall’apertura nel 2019, ogni anno abbiamo effettuato degli investimenti aggiuntivi per arricchire la dotazione di servizi e attrezzature offerti ai visitatori e con la sistemazione degli spazi viene ulteriormente valorizzato il valore storico della struttura e il fatto di essere punto di riferimento per la visita al carso e al parco tematico della grande guerra - aggiunge il sindaco -”.Riconfermato il servizio Il servizio di RoccaBus, la navetta mobile gratuita. “Si tratta di un investimento importante soprattutto in termini sociali perché consente l’accesso alle persone anziane e quelle in difficoltà. La novità in questo caso è data dal prevedere un’intensificazione delle corse negli orari di svolgimento degli eventi, quando maggiore risulta la domanda, nonché di collegare il bus in coincidenza alle nuove visite guidate in partenza dalla Rocca sino al centro cittadino, al fine di assicurare a tutti la possibilità di valersi di questa nuova opportunità”.Nel solco della tradizione, la conferma degli eventi che consentono, nella stagione estiva, di poter usufruire di momenti musicali e culturali da godere in uno dei luoghi più suggestivi di Monfalcone. A partire da Geografie e da Castelli aperti, - con un incremento dei collegamenti gratuiti del RoccaBus, - sino alla rassegna, che sarà rinnovata per la quarta volta, del ciclo di successo “Terra sospesa”, con la collaborazione di Simone d’Eusanio e dell’Istituto Vivaldi. Non mancheranno i momenti di animazione rivolti ai ragazzi curati dal personale addetto alle visite guidate della Rocca.Da aprile per tutti i week end apertura della Rocca ogni sabato e domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.