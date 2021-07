La rompighiaccio Laura Bassi riprende il viaggio da Trieste

La nave rompighiaccio Laura Bassi è salpata dal porto di Trieste, diretta verso quello di Catania. Terminati i test condotti con nave galleggiante nel porto di giuliano, ieri sera si è rimessa in viaggio diretta verso la città siciliana per la seconda fase di test della strumentazione di bordo lungo. A inizio agosto è in programma una nuova trasferta, a Bergen, in Norvegia, per la sua prima campagna scientifica in Artico.

Sarà impegnata per i successivi due mesi e mezzo di cui uno e mezzo operativi. L'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale sui social ha condiviso le immagini della partenza: "Partiti! Al via la nuova missione della N/R Laura Bassi. La nave è salpata da Trieste alle 17.40 e seguirà la rotta adriatica che la porterà fino a Catania".