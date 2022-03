La Sociedad Friulana di Buenos Aires in visita all’Ecomuseo

Mercoledì 2 marzo l’Ecomuseo delle Dolomiti Friulane ha avuto il piacere di ricevere la visita di Noemi Lilian Salva ed Eduardo Dino Baschera, presidente della Sociedad Friulana di Buenos Aires.

Rientrati in Friuli per pochi giorni, i due rappresentanti del fogolâr furlan hanno ricevuto la calorosa accoglienza dell’assessore della Città di Maniago, Cristina Querin, e visitato il Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie guidati da Paola Fantin.

Hanno poi incontrato la presidente dell’Ecomuseo Rita Bressa dal vivo, dopo i numerosi incontri online e i rapporti telefonici che hanno legato la Comunità di Ente Friuli nel Mondo con Lis Aganis.

“È sempre un piacere incontrare i nostri connazionali all’estero e poter programmare con loro delle iniziative comuni - ha detto la presidente dell’Ecomuseo - Oggi la rete favorisce anche i contatti a distanza e ci dà la possibilità di organizzare attività per raccogliere, raccontare da una parte quella che è stata ed è l’emigrazione friulana, dall’altra il territorio da dove sono partiti i loro avi ieri e oggi”.

La collaborazione tra Lis Aganis e il Fogolâr furlan di Buenos Aires continua: in programma due appuntamenti online per la rubrica ecomuseale di Natura&Colore e per la Settimana della Cultura friulana, tenute proprio dai nostri connazionali all’estero.