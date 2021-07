La spiaggia di Marina Nova è più accessibile

La spiaggia di Marina Nova, a Monfalcone, diventa più fruibile grazie alle nuove passerelle pedonali. "Le ho volute per rendere l'area accessibile e confortevole per tutti", comunica il Sindaco Anna Maria Cisint.

"Le passerelle pedonali consentono di raggiungere il bar e poi il mare direttamente dall’ingresso della spiaggia. E’ utile per le carrozzine disabili, per le carrozzine dei bambini e per chiunque necessiti di una maggior stabilità. Abbiamo così reso accessibile anche Marina Nova, dopo gli interventi su Marina Julia".