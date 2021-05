La vacanza ideale nell'estate 2021

Un camping immerso nella natura e a prova di assembramenti, ma senza dimenticare il comfort e la qualità dei servizi. A pochi passi da Jesolo e immerso nella natura incontaminata di Cavallino-Treporti, sorge Europa Camping Village, splendido eco-villaggio costituito da moderne unità di design, piscine scenografiche, una SPA rilassante, aree per bambini, animazione e sport per tutti i gusti.

Un’infinità di emozioni per gli ospiti dell’Europe Camping Village: 4 piscine mozzafiato, lo scivolo avventuroso, i giochi d’acqua e per i più sportivi una vasca da 25 metri riscaldata per poter nuotare anche nei periodi più mitigati.

Inoltre, una accogliente area dedicata al benessere di corpo e spirito in cui dimenticare stress e routine. In questo periodo tante sono le novità introdotte per agevolare e garantire una vacanza in sicurezza. Gli ombrelloni distanziati, la sanificazione delle unità e delle superfici pubbliche, gli spazi allargati presso il ristorante sul mare. L’atmosfera all’interno è comunque piacevole, poiché la vacanza open air è già di per sé stessa una soluzione per evitare assembramenti.

Europa Camping Village è il paradiso sicuro del divertimento per bambini e teenager. Ma anche per gli amici a quattro zampe che qui hanno addirittura una via di casette dedicate e una spiaggia.

Live music, miniclub, spettacoli, tornei sportivi, incontri giocosi con la mascotte Iupy, indimenticabili Summer Party sotto le stelle aggiungono magia alla vacanza. Tante le tipologie di abitazioni che soddisferanno ogni esigenza di comfort e design degli ospiti di Europa Camping Village. Le straordinarie Freed-Home sono, ad esempio, scelte dagli amanti del glamping, così come le Coco Sweet. Il design contemporaneo e l’utilizzo di materiali innovativi e tecnologici di tutte le soluzioni, scelti nel rispetto della natura e dell’ambiente, completano la sensazione di vivere in una vera e propria casa, per una vacanza all’insegna dell’armonia, della sicurezza e del relax.