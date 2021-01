La Val Aupa raccontata in friulano

'Viaç in Val Aupe' è una straordinaria testimonianza, attraverso le immagini e i racconti in friulano, della vita del passato in Val Aupa. Il documentario, prodotto all'interno del progetto IANUS Imagine Project e realizzato da Ivo Pecile e Marco Virgilio, andrà in onda su RAI 3 Bis (canale 103 DT), martedì 2 febbraio, alle ore 21.40, e venerdì 5 febbraio, alle ore 21.50.



Il documentario è stato girato negli antichi borghi nel territorio di Moggio Udinese, diversi dei quali oggi disabitati. Utilizzando una tecnica di ripresa e montaggio volutamente ancorata a registri vintage, per una volta senza l’utilizzo di droni, vengono raccontati in lingua friulana gli straordinari ambienti naturali della valle e, soprattutto, gli antichi insediamenti di cui è costellata.



L’impressione è di regredire nel tempo percorrendo le strette vie tra le case e le piccole piazze ormai avvolte dal silenzio degli uomini e riconquistate dai delicati suoni della natura. Gli interni delle abitazioni rimaste abbandonate sono a volte istantanee di un passato ormai remoto con arredi e suppellettili fermi a metà del secolo scorso.