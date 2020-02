La valle più amata da friulani e triestini

Chi passeggia per le vie di Bad Kleinkirchheim, uno dei centri turistici più gettonati della Carinzia, famoso per le sue terme e le piste da scii che si stendono su entrambi i versanti della placida vallata dove sorge, non tarderà a sentir parlare italiano o friulano. Anzi, secondo i bene informati, proprio il friulano è addirittura la seconda lingua più usata durante i periodi di vacanza dopo il tedesco. Sono infatti molti i corregionali che frequentano la località, facilmente raggiungibile dal Friuli Venezia Giulia e molto apprezzata per il livello di ospitalità offerta, oltre che per il contesto paesaggistico che la rende affascinante anche nella stagione estiva. Anzi, molti italiani amano così tanto Bad Kleinkirchheim da essere spesso proprietari di un immobile. Pare siano oltre 600, un numero davvero importante se si pensa che questa cittadina ha poco meno di 1.700 residenti. La conferma indiretta che la presenza di proprietari italiani è notevole, la si può ottenere consultando il sito del Comune austriaco, dove tra i vari avvisi ci sono quelli relativi alla raccolta dei rifiuti e ai punti di conferimento, pubblicati anche in italiano, proprio perché il servizio di raccolta dei rifiuti è espressamente dedicato a chi possiede una casa o un appartamento.

Tra i corregionali che hanno un immobile nella località carinziana c’è anche Bruno Augusto Pinat, titolare degli omonimi vivai. “Il legame della nostra famiglia con l’Austria risale all’epoca nella quale Perteole faceva parte dell’impero asburgico ed in particolare delle relazione che all’epoca legava mio nonno all’esercito austro-ungarico, essendo lui stato un suo ufficiale. La mia famiglia è proprietaria di un immobile proprio nel centro del paese; in fondo, anche in questa vallata ci sentiamo a casa nostra, tanto più che questa località ha sempre saputo mantenere un equilibrio tra la sua vocazione alpina e rurale, composta di zootecnia, agricoltura, conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale, e il turismo. Non soltanto questo centro è facilmente raggiungibile anche d’inverno, ma mette a disposizione di turisti e residenti una serie di servizi davvero notevole e di alta qualità, che si tratti di terme, disponendo di ben due impianti di alto livello, piste da scii (ci sono ben 110 chilometri di tracciati distribuiti sul versante a Nord e su quello a Sud) o campo da golf da 18 buche, senza dimenticare i sentieri e i percorsi dedicati a escursionisti e cicloturisti. Tra l’altro, quasi l’80% dei fabbricati è alimentato a biomasse con teleriscaldamento, con evidenti vantaggi in termini di inquinamento e risparmio. Molti friulani e triestini, nel corso degli anni, l’hanno quindi eletta quale oasi nella quale rifugiarsi durante i fine settimana o durante le vacanze, tanto più che oltre all’ospitalità e alla discrezione, si avverte anche un elevato senso di sicurezza”.