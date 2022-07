Lavori di riqualificazione a Marina Julia

La Giunta di Monfalcone ha approvato due progetti di fattibilità per il ripascimento e la riqualificazione dell’argine e della scalinata del litorale di Marina Julia, rientranti nel “Piano Integrato di Sviluppo Sostenibile per l’Area del litorale di Marina Julia”.

I lavori, che si concluderanno entro aprile 2023, sono ricompresi in un progetto turistico di più ampio respiro che prevede, attraverso la realizzazione di diversi lotti, una riqualificazione dell’area turistica. Le opere sono parte integrante di una serie d'interventi coordinati e interconnessi, finanziati dalla Legge Regionale 26/2020.

La Regione ha concesso al Comune di Monfalcone un contributo pari a 9 milioni di euro: un milione per l'anno 2021, 4 milioni per l'anno 2022 e 4 milioni per l'anno 2023, da destinare alla realizzazione del Piano.

L’Amministrazione, già nel corso del 2021, ha individuato le tre macroaree cui destinare il contributo e ha approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica e relativi costi per le tre linee d'intervento relative all’ambito di sviluppo 'termalismo e wellness' (4.950.000 euro), all’ambito del litorale di Marina Julia (2.950.000 euro) per il ripascimento della spiaggia (1.014.600 euro), il nuovo pontile (1.301.000 euro), la riqualificazione dell’argine (634.400 euro) e all’Ambito Carso (1.100.000 euro) da destinare al Comprensorio Pietrarossa (160.000 euro), alla Rocca e alla riapertura della Galleria Rifugio (670.000 euro) e al Parco tematico del Carso (270.000 euro).

Il progetto di fattibilità tecnica economica del lotto uno, che prevede il ripascimento dell’area a Est dell’ingresso principale alla spiaggia mediante materiale ghiaioso, è stato elaborato dalla Società di Ingegneria Idrostudi Srl di Trieste. Prevede un intervento mirato al ripristino della spiaggia mediante ripascimento con materiale ghiaioso. Prima di procedere alla stesura del materiale di riporto, il litorale dovrà esser pulito dai rifiuti e in genere dal materiale spiaggiato e dovrà essere livellato al fine di eliminare eventuali dossi o buche.

Sarà predisposto un intervento analogo a quello già realizzato per il tratto di spiaggia di fronte agli stabilimenti balneari. A distanza di cinque anni, si è potuto constatare che le mareggiate sono state ben assorbite dal litorale, mostrando solamente delle erosioni localizzate di modesta/media entità, del tutto fisiologiche. Si ritiene pertanto che l’intervento proposto, salvo il manifestarsi di mareggiate straordinarie, possa esser caratterizzato da analogo successo. Il quadro economico dell’opera ammonta complessivamente a 1.014.600 euro.

Il progetto di fattibilità tecnica economica del lotto 3, anch’esso approvato e realizzato dallo Studio di architettura Masella Lorella con sede a Pistoia, cui è stata affidata anche la direzione lavori, comprende la scalinata che conduce alla spiaggia, il tratto di spiaggia antistante l’ingresso e i camminamenti sull’argine che, dall’ingresso alla spiaggia, conducono a est verso il vecchio stabilimento di Panzano e a ovest verso il canale Quarantia.

Per la scalinata, il progetto prevede la rimozione della pavimentazione esistente, la verifica del sottofondo e, laddove non adeguato, la realizzazione di un nuovo piano di posa, e nuova pavimentazione in lastre di pietra sinterizzata di dimensioni 60x120 cm. Sarà anche realizzata una terrazza impostata sulla quota di arrivo attuale della scalinata, delle dimensioni di circa 240 mq. Un muretto di contenimento in calcestruzzo armato delimiterà la superficie. Dalla terrazza degraderanno ulteriori due terrazzamenti, ricoperti da un manto erboso calpestabile, che si protenderanno fino al nuovo pontile.

Sarà inoltre pavimentato in “Terra Solida” il percorso sull’argine e ricostruita la rampa di accesso all’arenile, saranno modificati gli arredi urbani e il prato, le aiuole e i nuovi impianti arborei saranno dotati di sistema di irrigazione. Saranno anche implementati l’area giochi e l’impianto di illuminazione e saranno installate panchine e tende ombreggianti per creare zone di sosta all’ingresso della spiaggia. L'importo dell’opera, secondo il quadro economico complessivo, ammonta a 634.400 euro.

Entrambi i progetti per la realizzazione dei lotti 1 e 3 risultano conformi alle norme relative al superamento delle barriere architettoniche e agli strumenti urbanistici e vincoli.

Nell'immagine, il rendering del progetto visto dalla terrazza verso il mare