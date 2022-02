Le 44 Chiesette votive delle Valli del Natisone nella Rete dei cammini del Fvg

Importante riconoscimento per il Cammino delle 44 Chiesette votive delle Valli del Natisone, inserito in questi giorni nel Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia: viene così certificato il valore non solo regionale, ma anche interregionale e transnazionale, dell'itinerario. E se sei pensa che al momento, compreso questo, sono solo tre i cammini riconosciuti (e quello delle Chiesette è stato il secondo in termini assoluti), si comprende quale grande impegno ci sia stato da parte della Pro Loco Nediške Doline - Valli del Natisone, dalla cui volontà e spinta propulsiva è nato il Cammino.



"Ci abbiamo creduto con tutte le nostre forze, e abbiamo portato avanti questo progetto negli anni, perché abbiamo visto la risposta crescente degli escursionisti - commenta Antonio De Toni, presidente della Pro Loco -. Il pubblico, generalmente da fuori regione e anche da Germania e Austria, è colpito dalla particolarità del nostro territorio, e le chiesette votive ne sono una massima espressione, poste in luoghi panoramici tra i più suggestivi e con un patrimonio storico, culturale e artistico al loro interno inestimabile".



"Complimenti alla Pro Loco Nediške Doline - Valli del Natisone - aggiunge Valter Pezzarini, presidente del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia delle Pro Loco d'Italia - per questo risultato conseguito grazie a una passione viva per il proprio territorio, comunità e tradizioni. Il tutto valorizzando l'attrattività turistica che soprattutto nelle zone montane è fondamentale anche per sostenere l'economia locale e contrastare lo spopolamento".Le ricadute positive di questo nuovo traguardo sono infatti sicuramente di interesse per tutto il territorio: le tappe del Cammino sono inserite in un contesto di borghi e frazioni che offrono servizi di ospitalità come pernottamento e ristorazione, e anche altri servizi di noleggio attrezzature o di vendita di prodotti tipici.Il Cammino delle 44 chiesette votive si sviluppa in 10 tappe per 167 chilometri complessivi su sentieri, strade e carrarecce attraverso tutti i comuni delle Valli del Natisone che connettono le 44 caratteristiche chiesette votive delle frazioni. Le tappe, di lunghezza compresa tra i 7,5 e i 16,5 Km, hanno generalmente una difficoltà facile o media e quindi generalmente adatti alle esigenze di un pubblico ampio di escursionisti.Gli itinerari, inoltre, presentano diversi collegamenti con altri percorsi tematici conosciuti a livello internazionale come l’Alpe Adria trail e il Cammino Celeste. Il sito web del Cammino delle 44 Chiesette Votive, con tutte le informazioni attinenti, è attivo già dal 2018 e sempre aggiornato anche con video e foto (www.chiesettevotive.it). Nel corso degli ultimi anni, la Pro Loco, visto l'interesse per questo percorso così affascinante che coniuga storia, cultura e natura delle Valli del Natisone, ha fatto predisporre, lungo tutto il cammino, segnaletica ad ogni tappa, mantenendo i percorsi fruibili in sicurezza.