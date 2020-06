Le attrezzature degli arrotini della Val Resia: le biciclette

Prosegue la visita virtuale ai musei della Val Resia con l'ultimo filmato dedicato al Museo dell'Arrotino, in cui l'operatrice Mara Paletti, descrive lo strumento con il quale l'arrotino della Val Resia si è fatto conoscere, a partire dalla prima metà del Novecento, in gran parte dell'Italia: la bicicletta.

Strumento innovativo che ha consentito spostamenti più veloci e trasferimenti autonomi e immediati.



Ripercorri la storia degli arrotini della Val Resia attraverso la serie di filmati realizzati, per l’Ecomuseo Val Resia, da Christian Madotto: vai alla pagine YouTube dell’Ecomuseo all’indirizzo “ecomuseo val resia” oppure accedi direttamente alla pagina dedicata.

Il filmato è stato realizzato con la collaborazione del Museo dell’Arrotino.