Le dimore storiche del Fvg conquistano il grande pubblico

Un'11esima Giornata delle Dimore Storiche che vede un vero e proprio boom di presenze in tutte le location aperte. Turni esauriti e grande curiosità da parte dei visitatori sulla storia ma sopratutto sull'architettura di ville, giardini e castelli storici - tutti di proprietà privata - che oggi si sono offerti al pubblico.

"Questa edizione si chiude con un bilancio più che positivo - sottolinea la Presidente di Adsi Friuli Venezia Giulia, Teresa Perusini - e si tratta per noi di un'importante occasione che ci consente di far riscoprire le bellezze del nostro territorio facendo visita a complessi architettonici che insieme costituiscono uno straordinario museo diffuso per la cui valorizzazione dobbiamo continuare a lavorare. Specialmente ora".

In Friuli Venezia Giulia, Adsi ha aperto gratuitamente numerose dimore: tra queste ricordiamo Villa Pace, a Campolongo-Tampogliano, Villa del Torre a Romans d'Isonzo e palazzo d'Attimis-Maniago, nel Pordenonese.